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Тевес сообщил, что игроки его команды не умеют считать

11 октября 2023, 00:28
3

Главный тренер «Индепендьенте» из Аргентины Карлос Тевес пожаловался на нулевой уровень образования части игроков.

«После физического утомления прошу игроков решить задачу. Например, 2+2. Три игрока из состава сказали, что не умеют считать.

Это все из-за бедности. Работаем с клубом, чтобы эти футболисты после тренировок посвящали пару часов учебе», – сказал Тевес.

  • «Индепендьенте» идет в чемпионате на 2-м месте.
  • Самые дорогие футболиста команды стоят 3,5 миллиона евро.
  • Тевес в клубе с августа.

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Источник: Record
Аргентина Тевес Карлос
Комментарии (3)
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ilichkadr
1697001896
Деньги тоже считать не умеют?
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