Тевес сообщил, что игроки его команды не умеют считать

Главный тренер «Индепендьенте» из Аргентины Карлос Тевес пожаловался на нулевой уровень образования части игроков.

«После физического утомления прошу игроков решить задачу. Например, 2+2. Три игрока из состава сказали, что не умеют считать.

Это все из-за бедности. Работаем с клубом, чтобы эти футболисты после тренировок посвящали пару часов учебе», – сказал Тевес.