Тевес дал совет российским футболистам

Экс-форвард сборной Аргентины Карлос Тевес высказался о ситуации в российском футболе в условиях санкций со стороны ФИФА и УЕФА.

Нобель Арустамян попросил бывшего нападающего «Ювентуса», «МЮ» и «Ман Сити» дать совет молодым российским игрокам, желающим уехать в Европу.

– Карлос, в России существует проблема того, что молодые игроки получают большие контракты, и от этого им сносит крышу. А теперь еще они не могут уехать играть в Европу по политическим причинам. Что ты им можешь посоветовать?

– Да, мир сейчас непростой. Думаю, есть вещи, которые мы можем поменять, а какие-то – нет. Например, Россия не в состоянии поменять политические отношения с Европой. То есть футболисты лично не способны. Только политики могут решить этот вопрос.

И надо сконцентрироваться на том, что ты сам можешь изменить. Самого себя, свои мысли, свое отношение. Если ты хочешь играть в футбол, ты должен уважать футбол. Уважать игру. Быть профессионалом своего дела, чтобы двигаться только вперед.

Чтобы, когда сменится политический курс, быть готовым к этому. Так что да, лучшее, что мы можем сделать – это сосредоточиться на том, что мы можем изменить. И делать это со всей страстью, что завтра все поменяется к лучшему, и быть готовым к этому.