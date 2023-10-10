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  • Руководство «Динамо» очень недовольно «робингудским» футболом команды

Руководство «Динамо» очень недовольно «робингудским» футболом команды

10 октября 2023, 21:11
2

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что не нравится руководству.

– Есть мнение, что «Динамо» лучше играет с более топовыми командами и раздает очки командам из нижней части таблицы.

– К сожалению, это мнение, на мой взгляд, справедливо. За счет чего – это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Но руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет чего?

За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут.

  • В последнем туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0).
  • Москвичи идут в таблице 6-ми.
  • Впереди матч с «Локомотивом» (21 октября).

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Источник: телеграм-канал Микеле Антонова
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (2)
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neim
1696987141
Да, в последних матчах робингудского в игре команды наблюдается очень мног. Очки раздаются направо и налево. Посмотрите, сколько голов забивает Динамо в последних матчах. Ахмату, Краснодару, Нижнему, Спартаку по одному голу, Факелу и ещё раз Спартаку - ноль. Откуда будут очки ?
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моэм
1697001249
А вот и чиновничек вылез ...молчал как рыба об лёд . а как начало Динамо оживать , тут же нарисовался с критикой ....напомню, что уже а начале апреля было ясно -Йоканович уходит и будет нужна замена тренера , так он больше трёх месяцев не мог назначить нового тренера , всё сопли жевал , а Личку назначил меньше чем за месяц до старта РПЛ , не давая времени вникнуть в дела как следует ....а теперь урод критикует.
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