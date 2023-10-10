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    • Руководство «Динамо» очень недовольно «робингудским» футболом команды

    Руководство «Динамо» очень недовольно «робингудским» футболом команды

    Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин рассказал, что не нравится руководству.

    – Есть мнение, что «Динамо» лучше играет с более топовыми командами и раздает очки командам из нижней части таблицы.

    – К сожалению, это мнение, на мой взгляд, справедливо. За счет чего – это вопрос в первую очередь к тренерскому штабу. Но руководству клуба очень не нравится такой робингудский подход к футболу. За счет чего?

    За счет того, что надо на каждый матч: и на «Спартак», и на «Факел» выходить более агрессивными и заточенными на конечный результат и не доводить до того, чтобы начинать раскачиваться там в последние десять минут.

    • В последнем туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Факелом» (0:0).
    • Москвичи идут в таблице 6-ми.
    • Впереди матч с «Локомотивом» (21 октября).

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    Источник: телеграм-канал Микеле Антонова

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    10.10.2023 21:11
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