Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

    Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

    Давил Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», заявил, что пока клуб не намерен отпускать главного тренера Сергея Юрана.

    «Сергей Николаевич пока не хочет в Спартак. Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим все же», – написал Мелик-Гусейнов.

    • Юран тренирует «Пари НН» с апреля.
    • Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.
    • Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

    Новости по теме
    «В десятки раз меньше»: юрист Юрана опроверг слова главы «Пари НН» о сумме отступных за тренера
    Стала известна сумма отступных в контракте Юрана с «Пари НН» 3
    Юран прокомментировал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов»
    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.10.2023 20:54
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2669

      Январь 59 3 часа назад

      Менять Юрана на Анчелотти ??? Думаю денег не хватит. У Анчелотти другой взгляд на состав команды. Хотя???? Глядя на обстановку в мире, может и есть смысл посмотреть в сторону России.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5832

      Эном айс 3 часа назад

      Рано развеселился.
      В Химках сначала тоже шутили.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20263

      NewLife 3 часа назад

      Мостовой уже готов предоставить тебе удобную переговорную кровать в палате № 6 псих больницы, где он работает царем.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22490

      derrik2000 3 часа назад

      Это так гендир Пари НН пошутил СРАЗУ после прекрасной победы над Крылышками, ответив на вопрос журналиста, отпустит ли Юрана в другой клуб.)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6447

      AtticusFinch 4 часа назад

      Юмор на грани фантастики - Анчелотти уволят - Юрана пригласят

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+