Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

Давил Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», заявил, что пока клуб не намерен отпускать главного тренера Сергея Юрана.

«Сергей Николаевич пока не хочет в Спартак. Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим все же», – написал Мелик-Гусейнов.