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  • Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

10 октября 2023, 20:54
6

Давил Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», заявил, что пока клуб не намерен отпускать главного тренера Сергея Юрана.

«Сергей Николаевич пока не хочет в Спартак. Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим все же», – написал Мелик-Гусейнов.

  • Юран тренирует «Пари НН» с апреля.
  • Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.
  • Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

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Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Россия. Премьер-лига Спартак Нижний Новгород Юран Сергей
Комментарии (6)
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ArReal
1696961417
Юмор на грани фантастики - Анчелотти уволят - Юрана пригласят
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derrik2000
1696962037
Это так гендир Пари НН пошутил СРАЗУ после прекрасной победы над Крылышками, ответив на вопрос журналиста, отпустит ли Юрана в другой клуб.)))
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NewLife
1696962179
Мостовой уже готов предоставить тебе удобную переговорную кровать в палате № 6 псих больницы, где он работает царем.
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Эном айс
1696962521
Рано развеселился. В Химках сначала тоже шутили.
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Январь 59
1696963657
Менять Юрана на Анчелотти ??? Думаю денег не хватит. У Анчелотти другой взгляд на состав команды. Хотя???? Глядя на обстановку в мире, может и есть смысл посмотреть в сторону России.
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ZeBolotny
1697576303
"Реал" - это конечно же слишком, но в этом сезоне для РПЛ - Юран одно из ярких открытий!
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