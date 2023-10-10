Глава «Пари НН» готов провести переговоры с «Реалом» по Юрану

Давил Мелик-Гусейнов, генеральный директор «Пари НН», заявил, что пока клуб не намерен отпускать главного тренера Сергея Юрана.

«Сергей Николаевич пока не хочет в Спартак. Нам он самим нужен. Но с «Реалом» мы переговорим все же», – написал Мелик-Гусейнов.

Юран тренирует «Пари НН» с апреля.

Команда успешно стартовала в сезоне РПЛ-2023/24, набрав 17 очков в 11 турах.

Нижегородцы идут на 7-м месте в таблице лиги, уступая «Динамо» и «Спартаку» только по дополнительным показателям.

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