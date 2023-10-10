Израильский футболист пострадал во время атаки ХАМАС – ему ампутировали ногу

Бен Биньямин, выступавший за «Кирьят-Ям» в третьем дивизионе Израиля, потерял ногу.

Футболист серьезно пострадал во время атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль, который проходил на границе сектора Газа.

Вооруженные люди бросили гранату в сторону укрытия, где находился Биньямин, его девушка и брат.

В результате взрыва у спортсмена была повреждена нога – врачам пришлось ее ампутировать.