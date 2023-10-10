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    • Израильский футболист пострадал во время атаки ХАМАС – ему ампутировали ногу

    Израильский футболист пострадал во время атаки ХАМАС – ему ампутировали ногу

    Бен Биньямин, выступавший за «Кирьят-Ям» в третьем дивизионе Израиля, потерял ногу.

    Футболист серьезно пострадал во время атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль, который проходил на границе сектора Газа.

    Вооруженные люди бросили гранату в сторону укрытия, где находился Биньямин, его девушка и брат.

    В результате взрыва у спортсмена была повреждена нога – врачам пришлось ее ампутировать.

    • Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
    • Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
    • Все спортивные события в Израиле были отменены.

    Источник: Ynet

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    Сегодня, 17:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4007

      acor94 48 минут назад

      Кто вообще устраивает фестивали на границе с Сектором Газа?

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