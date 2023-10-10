Израильский футболист пострадал во время атаки ХАМАС – ему ампутировали ногу

Бен Биньямин, выступавший за «Кирьят-Ям» в третьем дивизионе Израиля, потерял ногу.
Футболист серьезно пострадал во время атаки ХАМАС на музыкальный фестиваль, который проходил на границе сектора Газа.
Вооруженные люди бросили гранату в сторону укрытия, где находился Биньямин, его девушка и брат.
В результате взрыва у спортсмена была повреждена нога – врачам пришлось ее ампутировать.
- Утром 7 октября Израиль атаковало исламистское движение ХАМАС.
- Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху констатировал начало войны.
- Все спортивные события в Израиле были отменены.
Источник: Ynet