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    «Ювентус» выбрал полузащитника на замену Погба

    Стало известно, кого «Ювентус» намерен подписать, чтобы компенсировать потерю Поля Погба.

    • У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0) в августе.
    • Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.
    • Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.
    • «Ювентус» может расторгнуть контракт с 30-летним хавбеком.

    Основным кандидатом на замену Погба считается Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма». Его покупка обойдется в 30 миллионов евро.

    Альтернативные варианты – Лазар Самарджич («Удинезе»), Куадио Коне («Боруссия» М), Юссуф Фофана («Монако») и Хабиб Диарра («Страсбур»).

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    Источник: La Gazzetta dello Sport

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