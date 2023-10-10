«Ювентус» выбрал полузащитника на замену Погба

Стало известно, кого «Ювентус» намерен подписать, чтобы компенсировать потерю Поля Погба.

У француза обнаружили слишком высокий уровень тестостерона после матча против «Удинезе» (3:0) в августе.

Повторное тестирование подтвердило наличие допинга в организме футболиста.

Ему грозит дисквалификация на срок от 2 до 4 лет.

«Ювентус» может расторгнуть контракт с 30-летним хавбеком.

Основным кандидатом на замену Погба считается Пьер-Эмиль Хейбьерг из «Тоттенхэма». Его покупка обойдется в 30 миллионов евро.

Альтернативные варианты – Лазар Самарджич («Удинезе»), Куадио Коне («Боруссия» М), Юссуф Фофана («Монако») и Хабиб Диарра («Страсбур»).