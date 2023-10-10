Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым играл – он из Италии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего партнера по команде в своей карьере.
- Испанец выступал за такие клубы, как «Барселона» «Брешия», «Рома», «Аль-Ахли» и «Дорадос де Синалоа».
«Талантливые игроки есть везде, в том числе и в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо.
Талант развивается, если много тренироваться, работать над своими ошибками», – сказал Гвардиола.
- Баджо получил «Золотой мяч» в 1993 году.
- Итальянец забил за клуб и сборную более 300 голов.
Источник: Goal.com