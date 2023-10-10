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    • Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым играл – он из Италии

    Гвардиола назвал самого талантливого футболиста, с которым играл – он из Италии

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола назвал лучшего партнера по команде в своей карьере.

    «Талантливые игроки есть везде, в том числе и в Италии. Самый великий талант, с которым я когда-либо играл? Однозначно Роберто Баджо.

    Талант развивается, если много тренироваться, работать над своими ошибками», – сказал Гвардиола.

    • Баджо получил «Золотой мяч» в 1993 году.
    • Итальянец забил за клуб и сборную более 300 голов.

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    Источник: Goal.com

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