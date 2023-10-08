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    • «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Наполи» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Наполи» и «Фиорентина», 8 тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 21:45 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Наполи»: Мерет, Натан, Руй, Ди Лоренцо, Эстигор, Зелиньский, Лоботка, Замбо-Ангисса, Осимхен, Политано, Кварацхелия.

    Главный тренер: Руди Гарсия

    «Фиорентина»: Терраччано, Миленкович, Мартинес, Кайоде, Паризи, Бонавентура, Артур, Гонсалес, Мандрагора, Брекало, Нзола.

    Главный тренер: Винченцо Итальяно

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Наполи» – «Фиорентина»

    Источник: Спортбокс

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    08.10.2023 19:43
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