Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Агент Роши открестился от своих слов, что игрок «будет рад» уходу из ЦСКА

    Агент Роши открестился от своих слов, что игрок «будет рад» уходу из ЦСКА

    Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что не произносил слова о радости игрока от возможного ухода из клуба.

    «Человек, который дал новость с моих слов, не знает как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против «Спартака». Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас.

    Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе», – сказал Тито.

    • ЦСКА купил 28-летнего Виллиана год назад у «Портимоненсе» за 2 миллиона евро.
    • Сейчас игрок стоит 7 миллионов.
    • Контракт Виллиана действует до 2025 года.

    Новости по теме
    Агент Виллиана: «Игрок был бы рад покинуть ЦСКА» 10
    Газзаев заявил, что только у четырех игроков ЦСКА есть чемпионские амбиции 7
    Мостовой назвал трех игроков ЦСКА, которых подписал бы в «Спартак» 4
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:27
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +15

      гнида тарасовская 45 минут назад

      Да не надо врать , собрался валить - пусть валит , вслед за Мединой .

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+