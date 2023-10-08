Агент Роши открестился от своих слов, что игрок «будет рад» уходу из ЦСКА

Маркос Тито, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, заявил, что не произносил слова о радости игрока от возможного ухода из клуба.

«Человек, который дал новость с моих слов, не знает как правильно переводить! Он захотел создать шум вокруг игрока перед важнейшим матчем против «Спартака». Я сказал, что Виллиан очень счастлив в ЦСКА и не думает уходить сейчас.

Конечно, если в ЦСКА поступит предложение от другого клуба, и оно удовлетворит их, то Виллиан, может быть, задумается о переходе», – сказал Тито.