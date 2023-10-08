В воскресенье, 8 октября, «Бавария» на своем поле сыграет с «Фрайбургом». Матч состоится в рамках 7 тура чемпионата Германии по футболу. Игра начнется в 18:30 по мск.

«Бавария»

Мюнхенцы идут на пятом месте в турнирной таблице. Команда имеет в своем активе 14 очков. Подопечные Тухеля в шести матчах чемпионата одержали четыре победы и дважды сыграли вничью. «Бавария» забила двадцать голов, но при этом пропустила шесть мячей. Отметим, команда отстает от лидирующего «Штутгарта» на четыре балла.

Команда идет на восьмом месте, имея в своем активе 10 очков. Команда в шести играх чемпионата страны выиграла три матча, в одной встрече сыграла вничью и потерпела два поражения. «Фрайбург» забил семь голов и пропустил 10 мячей.

Факты о личных встречах

История противостояния команд насчитывает 48 игр, в которых «Бавария» выиграла 34 матча. 5 раз побеждал «Фрайбург». «Бавария» забила 114 мячей, а «Фрайбург» отличился 39 голами.

Прогноз на матч «Бавария» – «Фрайбург»

Несмотря на потерю очков в предыдущем матче чемпионата страны, «Бавария» выглядит фаворитом этой встречи. Наверняка команда подтвердит этот статус. Наш прогноз – победа «Баварии» (1.15), ТБ 2.5 (1.24).