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    • «Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    «Пари НН» – «Крылья Советов»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 8 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» и «Крылья Советов», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Севикян, Майга, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Каккоев, Гоцук, Карапузов, Калинский.

    Главный тренер: Сергей Юран

    «Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Бейл, Костанца, Рахманович, Рассказов, Салтыков, Гарре, Витюгов, Солдатенков, Горшков.

    Главный тренер: Игорь Осинькин

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»

    Пари НН-Крылья где смотреть

    Источник: Спортбокс

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