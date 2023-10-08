Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» и «Крылья Советов», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Севикян, Майга, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Каккоев, Гоцук, Карапузов, Калинский.

Главный тренер: Сергей Юран

«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Бейл, Костанца, Рахманович, Рассказов, Салтыков, Гарре, Витюгов, Солдатенков, Горшков.

Главный тренер: Игорь Осинькин

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»