Смотреть прямую трансляцию матча «Пари НН» и «Крылья Советов», 11 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 8 октября 2023, в 14:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Пари НН»: Нигматуллин, Александров, Севикян, Майга, Трошечкин, Стаматов, Боселли, Каккоев, Гоцук, Карапузов, Калинский.
Главный тренер: Сергей Юран
«Крылья Советов»: Овсянников, Евгеньев, Бейл, Костанца, Рахманович, Рассказов, Салтыков, Гарре, Витюгов, Солдатенков, Горшков.
Главный тренер: Игорь Осинькин
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Пари НН» – «Крылья Советов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс