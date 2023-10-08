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  • На матче «Пари НН» – «Крылья» у зрителей будут проверять содержимое термосов

На матче «Пари НН» – «Крылья» у зрителей будут проверять содержимое термосов

8 октября 2023, 09:55
6

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов разрешил прийти на матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» с термосами.

«Мы хотим, чтобы футбол перестал многими восприниматься как нечто канонически закрытое. Я не хочу видеть стадион в виде неприступного бастиона. Спорт, а особенно футбол, – это про позитивные эмоции, про радость общения, про жизнь в теплых красках.

Поэтому, учитывая желание многих, я попросил службу безопасности на матч пропускать людей с чайными термосами. Но это не значит, что можно будет пронести в них алкоголь. На входе вас культурно попросят открыть термос и показать содержимое.

Кто не возьмет свой термос, сможет БЕСПЛАТНО получить фирменный чай «Калинский» (назван в честь полузащитника «Пари НН» Николая Калинского – прим. «Бомбардира») в наших точках питания. Надо только взять с собой символику команды», – написал директор.

  • Матч в Нижнем Новгороде начнется в 14:00 мск.
  • В городе 6 градусов тепла.
  • Ранее Мелик-Гусейнов пригласил на игру женщин, которым не хватает оргазма.

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Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Нижний Новгород
Комментарии (6)
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SLADE2019
1696748722
Ну, наверное не покажет содержимое, а даст его нюхнуть. Ставлю на победу Нижнего с трезвыми болельщиками.
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Ziklop
1696754773
Крыльям удачи! им нужно отрываться от преследователей и догонять быков.
Ответить
Fialet
1696766421
ГенДир считает обыск "позитивными эмоциями"? А чего бы тогда в трусы не заглядывать, вдруг там чего пронесут.
Ответить
гнида тарасовская
1696766616
На вкус содержимое будут пробовать ?
Ответить
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