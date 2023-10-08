Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • На матче «Пари НН» – «Крылья» у зрителей будут проверять содержимое термосов

    На матче «Пари НН» – «Крылья» у зрителей будут проверять содержимое термосов

    Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов разрешил прийти на матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» с термосами.

    «Мы хотим, чтобы футбол перестал многими восприниматься как нечто канонически закрытое. Я не хочу видеть стадион в виде неприступного бастиона. Спорт, а особенно футбол, – это про позитивные эмоции, про радость общения, про жизнь в теплых красках.

    Поэтому, учитывая желание многих, я попросил службу безопасности на матч пропускать людей с чайными термосами. Но это не значит, что можно будет пронести в них алкоголь. На входе вас культурно попросят открыть термос и показать содержимое.

    Кто не возьмет свой термос, сможет БЕСПЛАТНО получить фирменный чай «Калинский» (назван в честь полузащитника «Пари НН» Николая Калинского – прим. «Бомбардира») в наших точках питания. Надо только взять с собой символику команды», – написал директор.

    • Матч в Нижнем Новгороде начнется в 14:00 мск.
    • В городе 6 градусов тепла.
    • Ранее Мелик-Гусейнов пригласил на игру женщин, которым не хватает оргазма.

    Новости по теме
    Нижегородки пожаловались на отсутствие оргазма – после этого глава «Пари НН» пригласил их на матч с «Крыльями» 3
    «Пари НН» – «Крылья Советов»: прогноз на матч 11 тура РПЛ, 8 октября
    Где смотреть матч «Пари НН» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 8 октября 2023
    Источник: телеграм-канал Давида Мелик-Гусейнова

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1578

      SLADE2019 57 минут назад

      Ну, наверное не покажет содержимое, а даст его нюхнуть. Ставлю на победу Нижнего с трезвыми болельщиками.

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+