На матче «Пари НН» – «Крылья» у зрителей будут проверять содержимое термосов

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов разрешил прийти на матч 11-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» с термосами.

«Мы хотим, чтобы футбол перестал многими восприниматься как нечто канонически закрытое. Я не хочу видеть стадион в виде неприступного бастиона. Спорт, а особенно футбол, – это про позитивные эмоции, про радость общения, про жизнь в теплых красках.

Поэтому, учитывая желание многих, я попросил службу безопасности на матч пропускать людей с чайными термосами. Но это не значит, что можно будет пронести в них алкоголь. На входе вас культурно попросят открыть термос и показать содержимое.

Кто не возьмет свой термос, сможет БЕСПЛАТНО получить фирменный чай «Калинский» (назван в честь полузащитника «Пари НН» Николая Калинского – прим. «Бомбардира») в наших точках питания. Надо только взять с собой символику команды», – написал директор.