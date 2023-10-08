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  • Слуцкий отказался от предложения из ближнего зарубежья – известна причина

Слуцкий отказался от предложения из ближнего зарубежья – известна причина

8 октября 2023, 08:47
6

Ютуб-продюсер Виктор Ладненко сообщил, что бывшему главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому предлагали работу.

  • Ладненко весной первым сообщил о назначении Вадима Евсеева в «Факел».
  • Слуцкий без работы почти год после ухода из «Рубина».
  • Сейчас он занимается медийной деятельностью.

«Лео Слуцкому недавно предлагали работу в амбициозном клубе из ближнего зарубежья.

И это был не просто интерес, а довольно предметное предложение о работе. То есть Слуцким не просто интересовались, а представители клуба сделали ему предметный оффер.

И подсыпали не копейки на ход ноги, а предложили зарплату сравнимую с той, что ему капала на карту в «Рубине».

Это вопреки сформировавшемуся в том числе и моей голове убеждению, что Леонид не будет никому интересен как тренер.

Не сложилось по простой причине: финансы спели романсы. Слуцкий если и вернется к работе, то за более щедрое вознаграждение.

Что-то типа премии за риск. Провалиться еще и в клубе из не самой футбольной страны = пухлейшая клякса на репутации», – написал Ладненко.

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Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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OtVinta
1696746591
Кому нужен этот онанист???? Если Только репутацию клубу испортить ..
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порт
1696746717
Ой свистобол ты лёня.
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AZ
1696754032
Правильно, нечего всяких муслимов и ашотов тренировать. Развивай российский детский футбол, Леня! Респект!
Ответить
odessakmv
1696759803
Шахтар из хамбурга?
Ответить
ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1696763575
"Однажды в России"- там у него лучше получилось.
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