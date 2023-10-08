Слуцкий отказался от предложения из ближнего зарубежья – известна причина

Ютуб-продюсер Виктор Ладненко сообщил, что бывшему главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому предлагали работу.

Ладненко весной первым сообщил о назначении Вадима Евсеева в «Факел».

Слуцкий без работы почти год после ухода из «Рубина».

Сейчас он занимается медийной деятельностью.

«Лео Слуцкому недавно предлагали работу в амбициозном клубе из ближнего зарубежья.

И это был не просто интерес, а довольно предметное предложение о работе. То есть Слуцким не просто интересовались, а представители клуба сделали ему предметный оффер.

И подсыпали не копейки на ход ноги, а предложили зарплату сравнимую с той, что ему капала на карту в «Рубине».

Это вопреки сформировавшемуся в том числе и моей голове убеждению, что Леонид не будет никому интересен как тренер.

Не сложилось по простой причине: финансы спели романсы. Слуцкий если и вернется к работе, то за более щедрое вознаграждение.

Что-то типа премии за риск. Провалиться еще и в клубе из не самой футбольной страны = пухлейшая клякса на репутации», – написал Ладненко.