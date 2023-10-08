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    • Слуцкий отказался от предложения из ближнего зарубежья – известна причина

    Слуцкий отказался от предложения из ближнего зарубежья – известна причина

    Ютуб-продюсер Виктор Ладненко сообщил, что бывшему главному тренеру сборной России Леониду Слуцкому предлагали работу.

    • Ладненко весной первым сообщил о назначении Вадима Евсеева в «Факел».
    • Слуцкий без работы почти год после ухода из «Рубина».
    • Сейчас он занимается медийной деятельностью.

    «Лео Слуцкому недавно предлагали работу в амбициозном клубе из ближнего зарубежья.

    И это был не просто интерес, а довольно предметное предложение о работе. То есть Слуцким не просто интересовались, а представители клуба сделали ему предметный оффер.

    И подсыпали не копейки на ход ноги, а предложили зарплату сравнимую с той, что ему капала на карту в «Рубине».

    Это вопреки сформировавшемуся в том числе и моей голове убеждению, что Леонид не будет никому интересен как тренер.

    Не сложилось по простой причине: финансы спели романсы. Слуцкий если и вернется к работе, то за более щедрое вознаграждение.

    Что-то типа премии за риск. Провалиться еще и в клубе из не самой футбольной страны = пухлейшая клякса на репутации», – написал Ладненко.

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    Источник: телеграм-канал Виктора Ладненко

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    Сегодня, 08:47
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6407

      порт 1 час назад

      Ой свистобол ты лёня.

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    • ...
      Рейтинг: +77

      OtVinta 1 час назад

      Кому нужен этот онанист???? Если Только репутацию клубу испортить ..

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