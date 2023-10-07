Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Торино», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Маккенни, Костич, Миретти, Веа, Рабьо, Кин.

Главный тренер: Массимилиано Аллегри

«Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Белланова, Лазаро, Тамез, Илич, Влашич, Сек, Риччи, Сапата.

Главный тренер: Иван Юрич

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Торино»