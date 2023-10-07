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    • «Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    «Ювентус» – «Торино»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 7 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Ювентус» против «Торино», 8-й тур чемпионата Италии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 7 октября 2023, в 19:00 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Ювентус»: Щенсный, Бремер, Гатти, Данило, Локателли, Маккенни, Костич, Миретти, Веа, Рабьо, Кин.

    Главный тренер: Массимилиано Аллегри

    «Торино»: Милинкович-Савич, Схюрс, Родригес, Белланова, Лазаро, Тамез, Илич, Влашич, Сек, Риччи, Сапата.

    Главный тренер: Иван Юрич

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Ювентус» – «Торино»

    Ювентус-Торино смотреть онлайн

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    Источник: «Бомбардир»

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    07.10.2023 17:14
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