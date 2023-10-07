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  • Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

7 октября 2023, 00:23
6

Бывший спартаковец Валерий Гладилин допустил отставку кого-то из тренеров «Спартака» или ЦСКА в случае поражения в очном матче 11-го тура РПЛ.

«Отставка кого-то из них – это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой, а ведь уже прошла довольно большая дистанция чемпионата.

Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», – считает Гладилин.

  • Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
  • В поле будет судить петербуржец Кирилл Левников.
  • Для него это 1-й матч между «Спартаком» и ЦСКА.

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Источник: «Евро-Футбол.ру»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Федотов Владимир
Комментарии (6)
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шахта Заполярная
1696635711
Федотова обратно в колизей, его там место. А куда Абаскаля, сейчас педикулезные направят.
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Бывалый1488
1696649570
Абасраль в нарнию обратно поедет
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neim
1696655110
Отсюда вывод, пусть играют вничью, а Динамо, побеждая Факел, обходит обе команды неудачников ))).
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CSKA57
1696757280
Вполне возможно, что это будет игра на выбивание главных тренеров. Хотя, если если по справедливости, то все зависит от настроя и везения. Посмотрим, куда маятник качнется...
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