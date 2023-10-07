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    • Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

    Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

    Бывший спартаковец Валерий Гладилин допустил отставку кого-то из тренеров «Спартака» или ЦСКА в случае поражения в очном матче 11-го тура РПЛ.

    «Отставка кого-то из них – это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой, а ведь уже прошла довольно большая дистанция чемпионата.

    Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», – считает Гладилин.

    • Матч на «Открытие Арене» состоится 8 октября.
    • В поле будет судить петербуржец Кирилл Левников.
    • Для него это 1-й матч между «Спартаком» и ЦСКА.

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    Источник: «Евро-Футбол.ру»

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    Сегодня, 00:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4232

      шахта Заполярная 7 минут назад

      Федотова обратно в колизей, его там место.
      А куда Абаскаля, сейчас педикулезные направят.

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