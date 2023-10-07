Гладилин допустил отставку Федотова из ЦСКА в случае поражения от «Спартака»

Бывший спартаковец Валерий Гладилин допустил отставку кого-то из тренеров «Спартака» или ЦСКА в случае поражения в очном матче 11-го тура РПЛ.

«Отставка кого-то из них – это очень реально. Дело даже не в позиции, которую команды занимают в чемпионате, а в том, что нет игры ни у одной, ни у другой, а ведь уже прошла довольно большая дистанция чемпионата.

Выиграть может любая команда, а тренер проигравшей команды будет иметь реальные шансы на увольнение», – считает Гладилин.