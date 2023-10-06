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    Белоус назвал причины 12-го места «Ростова» в РПЛ

    Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус проанализировал сезон клуба.

    • Команда идет в РПЛ 12-й.
    • У нее 2 победы в 10 турах.
    • Впереди у «Ростова» матч 11-го тура против «Краснодара».

    «Мелочей в футболе хватает. То, что Валерий Карпин, Виталий Кафанов, Виктор Онопко совмещают работу и «Ростове», и в сборной России накладывает отпечаток на выступление команды в РПЛ с негативной стороны. На пользу это клубу не идет.

    В прошлом сезоне «Ростов» боролся за медали, сейчас рискует попасть в зону стыковых матчей. Да, возможности у донского клуба не такие, как у многих команд лиги, но не на 12-е место в турнирной таблице. Молодежь, игравшая в прошлом году, по идее, стала опытнее, надо разбираться, почему сейчас такой результат.

    Мне кажется, в прошлом году команда играла более компактно, дисциплинированнее в атаке, и Дмитрий Полоз был впереди. Все-таки надо не только продавать футболистов, но и покупать. Пока этого не видно», – сказал Белоус.

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    Источник: Legalbet

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    06.10.2023 22:42
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