Белоус назвал причины 12-го места «Ростова» в РПЛ

Бывший генеральный директор «Ростова» Юрий Белоус проанализировал сезон клуба.

Команда идет в РПЛ 12-й.

У нее 2 победы в 10 турах.

Впереди у «Ростова» матч 11-го тура против «Краснодара».

«Мелочей в футболе хватает. То, что Валерий Карпин, Виталий Кафанов, Виктор Онопко совмещают работу и «Ростове», и в сборной России накладывает отпечаток на выступление команды в РПЛ с негативной стороны. На пользу это клубу не идет.

В прошлом сезоне «Ростов» боролся за медали, сейчас рискует попасть в зону стыковых матчей. Да, возможности у донского клуба не такие, как у многих команд лиги, но не на 12-е место в турнирной таблице. Молодежь, игравшая в прошлом году, по идее, стала опытнее, надо разбираться, почему сейчас такой результат.

Мне кажется, в прошлом году команда играла более компактно, дисциплинированнее в атаке, и Дмитрий Полоз был впереди. Все-таки надо не только продавать футболистов, но и покупать. Пока этого не видно», – сказал Белоус.