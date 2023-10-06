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    • «Ювентус» – «Торино»: прогноз на матч 8 тура Серия А, 7 октября

    «Ювентус» – «Торино»: прогноз на матч 8 тура Серия А, 7 октября

    В субботу, 7 октября, «Ювентус» на своем поле сыграет с «Торино». Игра состоится в рамках 8 тура чемпионата Италии по футболу. Игра начнется в 19:00 по мск.

    «Ювентус»

    Туринцы идут на четвертом месте в турнирной таблице, имея в своем активе 14 очков. Отставание от лидера составляет 18 очков. «Ювентус» выиграл четыре матча, в двух играх сыграл вничью и потерпел одно поражение. В активе команды Аллегри 12 забитых голов и 6 пропущенных мячей.

    «Торино»

    Команда идет на 11 месте в чемпионате страны, имея в своем активе девять очков, шесть забитых голов и две победы. «Торино» при этом в трех матчах сыграло вничью, а также потерпело два поражения и пропустил семь мячей.

    Факты о личных встречах

    История противостояния команд насчитывает 209 игр, в которых «Ювентус» выиграл 95 матчей. 56 раз побеждало «Торино». Подопечные Индзаги забили 317 мячей, а «Торино» отличилось 247 голами.

    Прогноз на матч «Ювентус» – «Торино»

    В предстоящем туринском дерби, на наш взгляд, к победе ближе именно игроки «Ювентуса». Команда играет дома, а подбор игроков у нее явно сильнее, чем у «Торино». Наш прогноз – победа «Ювентуса» (2.01).

    Источник: Бомбардир

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    06.10.2023 20:23
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