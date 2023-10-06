Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    • Главная
    • Новости
    • Федун обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет для вылета из России в феврале 2022 года

    Федун обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет для вылета из России в феврале 2022 года

    Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун был готов содействовать срочному вылету итальянских специалистов в другую страну, когда началась СВО на Украине.

    Он обещал предоставить для этого свой бизнес-джет.

    «В конце февраля 2022 года после начала событий на Украине, владелец «Спартака» собрал у себя спортивного директора Луку Каттани и тренерский штаб Паоло Ваноли, чтобы всех успокоить.

    Федун сказал своим сотрудникам: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем», – сообщил источник Sports.ru.

    • Ваноли остался в «Спартаке» до конца сезона и выиграл Кубок России.
    • Тренер покинул московский клуб в июне, через месяц ушел Каттани.

    Новости по теме
    Федун продает квартиру на Арбате за 150 миллионов рублей: внутри невероятно красиво 1
    Федун призвал Абаскаля менять Промеса 13
    Реакция Федуна на победу «Спартака» над «Динамо»
    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:55
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +20175

      NewLife 1 час назад

      Откуда инфа, дешевки ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6462

      fakeid 2 часа назад

      Авиакомпания FlyPig

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+