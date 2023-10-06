Федун обещал Ваноли и Каттани свой бизнес-джет для вылета из России в феврале 2022 года

Экс-владелец «Спартака» Леонид Федун был готов содействовать срочному вылету итальянских специалистов в другую страну, когда началась СВО на Украине.

Он обещал предоставить для этого свой бизнес-джет.

«В конце февраля 2022 года после начала событий на Украине, владелец «Спартака» собрал у себя спортивного директора Луку Каттани и тренерский штаб Паоло Ваноли, чтобы всех успокоить.

Федун сказал своим сотрудникам: «Не волнуйтесь, все будет нормально, в случае чего предоставлю вам свой бизнес-джет, улетите на нем», – сообщил источник Sports.ru.