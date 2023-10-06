Защитник «Динамо»: «Я с детства не люблю «Спартак»

Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный считает «Спартак» своим самым принципиальным соперником.

– Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.

– Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?

– У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак».