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    Защитник «Динамо»: «Я с детства не люблю «Спартак»

    Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный считает «Спартак» своим самым принципиальным соперником.

    – Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.

    – Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?

    – У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак».

    • 4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке со счетом 3:0.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:52
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З 46 минут назад

      История российского футбола , это больше чем история переезда Газпрома в Питер.
      Кто в XX веке считал Зенит за соперника ?
      1984 и что ещё ? Кубок в 45-ом , как дань блокадникам.
      Соперничество Спартак и Динамо идёт с первого чемпионата СССР с 1936 года.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7971

      FanatSerj 1 час назад

      "У «Зенита» есть свои принципиальные соперники."

      Это какие ? Оренбург что ли в Эль-газико))))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +11867

      alp 2 часа назад

      я тоже.. правда и динамо я тоже не люблю

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1889

      Спартач80 > alp 4 минуты назад

      А мнение педикулёзных мразот, кого-то интересует?...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +148

      Fandorine 5 часов назад

      Ты просто космос, Стас

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 5 часов назад

      "Да ты бессмертный что ли?")

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 5 часов назад

      какие же дебилы играют в футбол

      3
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      Рейтинг: +16640

      Алексей З > alefreddy 38 минут назад

      Ребёнку 19 лет , что он видел кроме Путина и Миллера ?
      Родители походу не заморачивались , хоть немного историю рассказать.
      Кто такой Ф.Дзержинский для ДИНАМО , кто такой Николай Старостин для Спартака ? Им историю "моль" про печенегов доводит, так и живут в зазеркалье.

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