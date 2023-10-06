Защитник «Динамо»: «Я с детства не люблю «Спартак»

История российского футбола , это больше чем история переезда Газпрома в Питер.
Кто в XX веке считал Зенит за соперника ?
1984 и что ещё ? Кубок в 45-ом , как дань блокадникам.
Соперничество Спартак и Динамо идёт с первого чемпионата СССР с 1936 года.
Защитник «Динамо» Станислав Бессмертный считает «Спартак» своим самым принципиальным соперником.
– Самый принципиальный соперник для меня – «Спартак». Это не обсуждается. Когда я был в академии ЦСКА, там все постоянно против «Спартака». В академии «Динамо» тоже. У меня с детства так повелось. Я не люблю этот клуб. Это всегда дерби.
– Последние пять лет побеждает «Зенит», а для тебя принципиальным соперником остается «Спартак». Почему?
– У «Зенита» есть свои принципиальные соперники. А для «Динамо» и ЦСКА это «Спартак».
- 4 октября «Динамо» разгромило «Спартак» в Кубке со счетом 3:0.