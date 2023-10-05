Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против

Матч 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» не будет переигран, несмотря на то, что это теоретически возможно по регламенту УЕФА.

Правила УЕФА позволяют переиграть матч, если судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры.

Однако регламент АПЛ отличается, поэтому лига выступает против переигровки. Согласно правилам Премьер-лиги, переиграть матч можно только в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов.