Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против

Матч 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» не будет переигран, несмотря на то, что это теоретически возможно по регламенту УЕФА.
Правила УЕФА позволяют переиграть матч, если судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры.
Однако регламент АПЛ отличается, поэтому лига выступает против переигровки. Согласно правилам Премьер-лиги, переиграть матч можно только в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов.
- В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол Луиса Диаса из-за офсайда.
- Видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что арбитр засчитал гол, хотя он зафиксировал офсайд.
- Судейский корпус извинился за ошибку.
- «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.
Источник: The Independent