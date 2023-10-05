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    • Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против

    Регламент УЕФА допускает переигровку матча «Тоттенхэм» – «Ливерпуль», но АПЛ против

    Матч 7-го тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Тоттенхэмом» не будет переигран, несмотря на то, что это теоретически возможно по регламенту УЕФА.

    Правила УЕФА позволяют переиграть матч, если судейская ошибка заключалась в неправильном применении правил игры.

    Однако регламент АПЛ отличается, поэтому лига выступает против переигровки. Согласно правилам Премьер-лиги, переиграть матч можно только в том случае, если вина за ситуацию лежит на одном из клубов.

    • В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол Луиса Диаса из-за офсайда.
    • Видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что арбитр засчитал гол, хотя он зафиксировал офсайд.
    • Судейский корпус извинился за ошибку.
    • «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.

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    Источник: The Independent

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    05.10.2023 12:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12546

      BRO_football 5 октября, 14:06

      Пхахаха. Тоже мне скандал. Вы знаете сколько в РПЛ было таких ошибок? И хоть бы один матч переиграли? Нет, конечно! Мы в России уже привыкли) А для АПЛ такое в новинку.

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