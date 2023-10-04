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    • Клопп призвал переиграть скандальный матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

    Клопп призвал переиграть скандальный матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал появление аудиозаписи переговоров судей в моменте с отмененным голом нападающего Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».

    • В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол Диаса из-за офсайда.
    • Видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что арбитр засчитал гол, хотя он зафиксировал офсайд.
    • Судейский корпус извинился за ошибку.
    • «Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.

    «Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

    Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – сказал Клопп.

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    Источник: ВВС

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    04.10.2023 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2218

      Fialet 4 октября, 21:17

      Давить клопа.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +20

      Dusheguboff 4 октября, 18:34

      Ага, щас. Сколько побед ливерные получили за счёт ВАР и не сосчитать, так что это всё обратка бумерангом

      0
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    • ...
      Рейтинг: +12675

      DeStar 4 октября, 17:30

      конечно не случитс, а то им придется всем давать переигровку после косяков судей которых полно в каждом матче

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