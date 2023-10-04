Клопп призвал переиграть скандальный матч «Тоттенхэм» – «Ливерпуль»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал появление аудиозаписи переговоров судей в моменте с отмененным голом нападающего Луиса Диаса в ворота «Тоттенхэма».

В 1-м тайме арбитры ошибочно не засчитали гол Диаса из-за офсайда.

Видеоассистент Даррен Инглэнд при просмотре повтора думал, что арбитр засчитал гол, хотя он зафиксировал офсайд.

Судейский корпус извинился за ошибку.

«Ливерпуль» проиграл со счетом 1:2.

«Это аудио вообще ничего не меняет, потому что меня не особо интересовало, почему это произошло. Я видел исход, я видел гол, который мы забили. Его не засчитали, поэтому я не ждал никакого аудио или заявления и не надеялся узнать, как все это случилось.

Думаю, единственным вариантом здесь должна стать переигровка. Вот так. Хотя, наверное, этого не случится», – сказал Клопп.