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    • Личка прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Спартаком»

    Личка прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Спартаком»

    Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча со «Спартаком». Его команда выиграла в кубковом матче со счетом 3:0.

    – Очень рад, что мы победили. Не только победили, но и забили три гола. В последних играх с реализацией было не очень хорошо. По игре, думаю, мы действовали более дисциплинированно. Старались разыгрывать быстрые контратаки и действовать через фланги. После двух поражений от «Спартака» приятно выиграть у них. Но отдыхать некогда – впереди «Факел», думаем о нем. В чемпионате нужны очки.

    – Каков был сегодня Марцел Личка как мотиватор?

    – Тут нужно понять, что к чемпионской игре идут через победы над командами второй восьмерки. То, что сегодня делает «Краснодар»: забивает, потом отходит и действует по счету, а потом забивает второй в контратаке. Но сегодня было дерби... Когда мы проиграли первое дерби, второе... Конечно, настраивал их играть на скоростях, бежать вперед. Нельзя думать, что со «Спартаком» ты будешь играть медленно и забьешь один гол. Для меня был еще сюрприз в отсутствии Соболева. Был уверен, что он выйдет на поле сегодня. На 1:0 со «Спартаком» играть невозможно. Но в конце тайма мы забили эти два мяча. Мотиватор ли я? Пробую общаться, разговаривать. Но мы все еще плохо реализуем моменты. Недостаточно хорошо действуем на последних 20-25 метрах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.10.2023 07:44
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