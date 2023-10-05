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Личка прокомментировал крупную победу «Динамо» над «Спартаком»

5 октября 2023, 07:44

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка дал комментарий после матча со «Спартаком». Его команда выиграла в кубковом матче со счетом 3:0.

– Очень рад, что мы победили. Не только победили, но и забили три гола. В последних играх с реализацией было не очень хорошо. По игре, думаю, мы действовали более дисциплинированно. Старались разыгрывать быстрые контратаки и действовать через фланги. После двух поражений от «Спартака» приятно выиграть у них. Но отдыхать некогда – впереди «Факел», думаем о нем. В чемпионате нужны очки.

– Каков был сегодня Марцел Личка как мотиватор?

– Тут нужно понять, что к чемпионской игре идут через победы над командами второй восьмерки. То, что сегодня делает «Краснодар»: забивает, потом отходит и действует по счету, а потом забивает второй в контратаке. Но сегодня было дерби... Когда мы проиграли первое дерби, второе... Конечно, настраивал их играть на скоростях, бежать вперед. Нельзя думать, что со «Спартаком» ты будешь играть медленно и забьешь один гол. Для меня был еще сюрприз в отсутствии Соболева. Был уверен, что он выйдет на поле сегодня. На 1:0 со «Спартаком» играть невозможно. Но в конце тайма мы забили эти два мяча. Мотиватор ли я? Пробую общаться, разговаривать. Но мы все еще плохо реализуем моменты. Недостаточно хорошо действуем на последних 20-25 метрах.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Личка Марцел
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