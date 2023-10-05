Новый разгром «Спартака», иск против Роналду по делу об изнасиловании, ЧМ-2030 примут 6 стран и другие новости

Игравший за «Барсу» Боатенг признался, что болеет за «Реал»: «Еще я соврал, что Месси – лучший в мире».

Абаев рассказал о спившемся экс-игроке сборной России: «Не мог остановиться».

Глава «Локомотива» не исключил возвращение Джикии.

На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги.

Российским судьям поднимут зарплату почти в два раза.

Рубиалес обвинил Эрмосо во лжи: «Она хватала меня везде, где только могла».

Сборная Камеруна назвала состав на матч с Россией: в заявке игроки «Баварии», «МЮ» и «Динамо».

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Фонбет Кубок России. «Спартак» разгромно проиграл «Динамо» (0:3) в московском дерби.