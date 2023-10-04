На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

Судебное разбирательство в отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжится. Речь о деле о якобы изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.
Сторона Майорги подала новый иск о сексуальном насилии. Впервые это было сделано в 2018 году.
Ранее апелляционный суд прекратил дело, но новый иск – это попытка его возобновить.
- Майорга в 2018 году заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
- После этого Криштиану якобы выплатил Кэтрин 375 тысяч долларов за молчание.
- Сам игрок обвинения отрицает.
Источник: Sky News