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    • На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

    На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

    Судебное разбирательство в отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжится. Речь о деле о якобы изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

    Сторона Майорги подала новый иск о сексуальном насилии. Впервые это было сделано в 2018 году.

    Ранее апелляционный суд прекратил дело, но новый иск – это попытка его возобновить.

    • Майорга в 2018 году заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
    • После этого Криштиану якобы выплатил Кэтрин 375 тысяч долларов за молчание.
    • Сам игрок обвинения отрицает.

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    Источник: Sky News

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    04.10.2023 11:52
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    Комментарии4
    ...
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      Рейтинг: +20

      Dusheguboff 5 октября, 09:52

      Он же больше по мальчикам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4307

      raritet 4 октября, 13:58

      Забавные эти люди. Наши тетеньки посмотрят -посмотрят и тоже начнут вспоминать как Леонид Ильич пытался поцеловать их. Но у него железнобетонное алиби- он целовал всех правителей всех стран , но никто не подавал на него в суд....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20

      Val 46 4 октября, 13:49

      хочет срубить еще деньжат. Это изнасилование спустя 14 лет недоказуемо. Но в штатах все возможно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2254

      Bozigit 4 октября, 12:47

      Ну и теперь о погоде)))

      0
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