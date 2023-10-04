На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

Судебное разбирательство в отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжится. Речь о деле о якобы изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

Сторона Майорги подала новый иск о сексуальном насилии. Впервые это было сделано в 2018 году.

Ранее апелляционный суд прекратил дело, но новый иск – это попытка его возобновить.