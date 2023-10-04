Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

На Роналду подан новый иск по делу об изнасиловании Майорги

4 октября 2023, 11:52
4

Судебное разбирательство в отношении нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду продолжится. Речь о деле о якобы изнасиловании американки Кэтрин Майорги в 2009 году.

Сторона Майорги подала новый иск о сексуальном насилии. Впервые это было сделано в 2018 году.

Ранее апелляционный суд прекратил дело, но новый иск – это попытка его возобновить.

  • Майорга в 2018 году заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в 2009 году.
  • После этого Криштиану якобы выплатил Кэтрин 375 тысяч долларов за молчание.
  • Сам игрок обвинения отрицает.

Еще по теме:
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду 2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Месси и Роналду окажутся в одной команде 1
Источник: Sky News
Саудовская Аравия. Премьер-лига Португалия. Примейра Аль-Наср Роналду Криштиану
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Bozigit
1696412851
Ну и теперь о погоде)))
Ответить
Val 46
1696416585
хочет срубить еще деньжат. Это изнасилование спустя 14 лет недоказуемо. Но в штатах все возможно.
Ответить
raritet
1696417122
Забавные эти люди. Наши тетеньки посмотрят -посмотрят и тоже начнут вспоминать как Леонид Ильич пытался поцеловать их. Но у него железнобетонное алиби- он целовал всех правителей всех стран , но никто не подавал на него в суд....
Ответить
Dusheguboff
1696488745
Он же больше по мальчикам
Ответить
Главные новости
Раскрыты условия контракта, затребованные Головиным у «Спартака»
13:27
Сафонов дал часовое интервью на французском языке: «Это вопрос уважения к городу и «ПСЖ»
13:18
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
1
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
2
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Все новости
Все новости
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Только одного игрока чаще номинировали на «Золотой мяч», чем Месси
Вчера, 18:18
ФотоРоналду пошел на сомнительную хитрость по ходу матча
7 сентября
«Зенит» отказался от 45 миллионов за своего игрока
7 сентября
10
ФотоЭкс-игрок «Ливерпуля» и «ПСЖ» Вейналдум нашел новый клуб
7 сентября
Бензема хотел вернуться в родной клуб на контракт без зарплаты, но саудовцы его не отпустили
6 сентября
У зенитовца Энрике появился вариант в Азии
6 сентября
8
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
4 сентября
2
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
3 сентября
6
ФотоКлуб Бундеслиги приобрел экс-игрока сборной Франции у «Аль-Иттихада» за 30 миллионов
1 сентября
«Аль-Хиляль» вслед за Малкомом избавился от обладателя «Золотого мяча»
31 августа
5
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
30 августа
«Аль-Наср» победил с помощью 978-го гола Роналду
28 августа
Саудовский клуб заинтересовался игроком сборной России
28 августа
2
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
Сперцян помог «Аль-Ахли» победить в Межконтинентальном кубке
26 августа
3
«Аль-Наср» вырвал победу над «Аль-Иттифаком» (3:2), трижды забив после замены Роналду
25 августа
«Арсенал» совершит рекордную продажу в истории клуба
25 августа
1
ФотоЭкс-спартаковец Ларссон подписал контракт с новым клубом
25 августа
3
ВидеоРоналду скривился после разговора с Инфантино
24 августа
ФотоЕще один экс-игрок «Ливерпуля» перешел в «Трабзонспор» вслед за Салахом
24 августа
Где играет сын Криштиану Роналду: карьера Криша-младшего в клубе и сборной Португалии
23 августа
2
Сперцян совершил голевые действия во всех трех матчах за новый клуб
22 августа
4
ФотоИгрок сборной Украины стал конкурентом Сперцяна в «Аль-Ахли»
22 августа
2
Роналду забил в 25-м сезоне подряд
21 августа
3
⚡️ Саудовский клуб избавился от Малкома, купленного у «Зенита» за 60 миллионов
21 августа
26
977-й гол в карьере Роналду помог «Аль-Насру» разгромить «Аль-Рияд»
21 августа
8
Реакция Губерниева на слова Роналду о завершении карьеры
20 августа
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+