Российским судьям поднимут зарплату почти в два раза

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На этой неделе арбитры РПЛ ожидают увеличение зарплаты, сообщает «СЭ».
До 10 тура главные судьи матчей РПЛ получали по 115 тысяч рублей за игру, его помощники – по 55 тысяч, резервный арбитр – 25 тысяч, судья VAR – 57,5 тысячи, AVAR – 28,75 тысячи.
С 11-го тура зарплаты судей увеличатся до уровня весны 2023 года. Главным арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, помощникам – по 100 тысяч, VAR – 100 тысяч, AVAR – 50 тысяч.
Судьи и ассистенты, допущенные к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.