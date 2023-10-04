Российским судьям поднимут зарплату почти в два раза

На этой неделе арбитры РПЛ ожидают увеличение зарплаты, сообщает «СЭ».

До 10 тура главные судьи матчей РПЛ получали по 115 тысяч рублей за игру, его помощники – по 55 тысяч, резервный арбитр – 25 тысяч, судья VAR – 57,5 тысячи, AVAR – 28,75 тысячи.

С 11-го тура зарплаты судей увеличатся до уровня весны 2023 года. Главным арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, помощникам – по 100 тысяч, VAR – 100 тысяч, AVAR – 50 тысяч.

Судьи и ассистенты, допущенные к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.