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    Российским судьям поднимут зарплату почти в два раза

    На этой неделе арбитры РПЛ ожидают увеличение зарплаты, сообщает «СЭ».

    До 10 тура главные судьи матчей РПЛ получали по 115 тысяч рублей за игру, его помощники – по 55 тысяч, резервный арбитр – 25 тысяч, судья VAR – 57,5 тысячи, AVAR – 28,75 тысячи.

    С 11-го тура зарплаты судей увеличатся до уровня весны 2023 года. Главным арбитрам станут платить по 200 тысяч рублей за одну игру, помощникам – по 100 тысяч, VAR – 100 тысяч, AVAR – 50 тысяч.

    Судьи и ассистенты, допущенные к работе в РПЛ, получают ежемесячное вознаграждение в размере 50 тысяч рублей.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.10.2023 13:47
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 15:52

      мюллер добавил а будут дальше помогать еще прибавят

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +102673

      zigbert 4 октября, 15:26

      Работа судей не осталась быть незамеченной.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +643

      АлексМак 4 октября, 14:51

      С чего бы это? Они ведь побираются, бедолаги..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14993

      Skull_Boy 4 октября, 14:30

      Зенит же теряет очки и надо стимулировать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5714

      Эном айс 4 октября, 14:18

      Пусть за такие деньги в мантиях бегают.И с молотком вместо свистка..

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31388

      JTherry 4 октября, 14:10

      так как эти "существа" судят матчи РПЛ им надо пособие по безработице платить...) а после каждого скандала - взыскивать штраф в размере пособия, за хорошее судейство - вознаграждение равное стоимости Сутормина 50 тысяч целковых...))

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7737

      Semenycch 4 октября, 14:03

      Конечно нужно увиливать зарплату судьям, они же нищенствуют!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +5165

      Бомбардиръ 4 октября, 14:02

      А систему штрафов за судейские ошибки не догадались внедрить?
      Ведь же бракоделов наказывают.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5180

      Ziklop 4 октября, 13:58

      поможет им судить лучше? или суммы лояльности тоже в два раза поднимут!

      1
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