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    Глава «Локомотива» не исключил возвращение Джикии

    Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива», прокомментировал ситуацию вокруг потенциального возвращения в клуб защитника «Спартака» Георгия Джикии.

    – В медиа обсуждается тема интереса «Локомотива» к Георгию Джикии. Что на самом деле?

    – Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Но все бывает. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было, – сказал Нагорных.

    – Главный тренер «Локо» на днях сказал, что Джикия весьма интересный игрок.

    – Вы в этом сомневаетесь? Я нет. Но мы пока не обсуждали эти вопросы даже в перспективных планах. У нас развивающаяся линия обороны, представленная молодыми игроками. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе.

    • Джикия – капитан «Спартака».
    • Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
    • Его контракт с клубом истекает в 2024 году.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    04.10.2023 10:32
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 15:47

      очень нужно его приобрести а то лавку протрет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 4 октября, 10:52

      Никто и не сомневается!Весь хлам , в Локо Дзюба.....

      2
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