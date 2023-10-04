Глава «Локомотива» не исключил возвращение Джикии

Юрий Нагорных, председатель совета директоров «Локомотива», прокомментировал ситуацию вокруг потенциального возвращения в клуб защитника «Спартака» Георгия Джикии.
– В медиа обсуждается тема интереса «Локомотива» к Георгию Джикии. Что на самом деле?
– Мы на трансферном комитете пока не обсуждаем. Но все бывает. Пока от нашей спортивной дирекции предложений по Георгию не было, – сказал Нагорных.
– Главный тренер «Локо» на днях сказал, что Джикия весьма интересный игрок.
– Вы в этом сомневаетесь? Я нет. Но мы пока не обсуждали эти вопросы даже в перспективных планах. У нас развивающаяся линия обороны, представленная молодыми игроками. Пока не видим необходимости вести переговоры с Георгием или со «Спартаком» о его переходе.
- Джикия – капитан «Спартака».
- Футболист уже месяц не играет в матчах РПЛ.
- Его контракт с клубом истекает в 2024 году.
Источник: «РБ Спорт»