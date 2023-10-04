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«Ваш выход!»: Зарема предложила тренера для «Спартака»

4 октября 2023, 19:41
21

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала кадровую ситуацию в клубе.

«В «Спартак» нужно ещe три вице-президента, три заместителя Пола Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но всe будет решать Алан Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход!» – сказала Зарема.

  • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
  • Впереди матч с ЦСКА.
  • Станислав Саламович Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Черчесов Станислав Салихова Зарема
Комментарии (21)
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oyabun
1696438230
что за бред она несет?
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NewLife
1696438269
У Заремы плохо получается троллить. Спартаку надо выгнать Малышева и Абаскаля и найти достойного ген директора вместо бухгалтера, который найдет достойного тренера.
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derrik2000
1696438370
Ну, ФСЁ! Рыжему, судя по всему, билет купила, теперь новую херню предлагает. Ща здесь, на этой ветке, "проклюнется". На других уже она живенько так отметилась... Или "ПОМЕТИЛА" ветки??? Хрен их, эскортниц, разберёшь. )))))))))))))
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Январь 59
1696438644
Ждём игру с ЦСКА, вот будет раздача советов, предложений и пожеланий.
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ArReal
1696440775
При Абаскале Спартак заиграл - кто сомневается может посмотреть статистику домашних матчей...С чего они вдруг о замене тренера заговорили?
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Garrincha58
1696441718
В Зените бардак в Спартаке ещё хуже чемпион уже известен это Краснодар можно уже сейчас заканчивать чемпионат. Галицкий заслужил этот долгожданный титул, вложа столько средств в свой проект
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erybov1965
1696441719
Она иногда говорит умные вещи,иногда специфично,иногда прямо.Она ведь поболее знает внутреннюю кухню,чем мы.Но даже она не все знает.
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neveldomha
1696442171
Давно на российских стадионах не кричали - долой чабана!
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ArReal
1696450114
Помню заход Стасика в Спартак - посрался с Титовым и Аленичевым, затем Амкар - сразу посрался с лидерами Пеевым и еще каким-то болгарским перцем, потом Динамо - скандал с Денисовым, в Легии и Ференцвароше ругаться сложно было -языков не знал)Теперь это чудо тренерской мысли, по завету топ-менеджера Заремы, которая по её словам закончила 150 курсов(что странно, учитывая сколько у неё детей, но времени нашлось на все) и которую звали , по её словам заграничные клубы - советует вернуть его в Спартак))прощайтесь с Промесом ....посрется с ним на 3-ий матч однозначно)
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Валерий-Власов-google
1697043097
Только не Черчесова. Спартаку не пойдёт это на пользу, будет только хуже.
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