«Ваш выход!»: Зарема предложила тренера для «Спартака»

Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала кадровую ситуацию в клубе.

«В «Спартак» нужно ещe три вице-президента, три заместителя Пола Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но всe будет решать Алан Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход!» – сказала Зарема.

У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.

Впереди матч с ЦСКА.

Станислав Саламович Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

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