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    «Ваш выход!»: Зарема предложила тренера для «Спартака»

    Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала кадровую ситуацию в клубе.

    «В «Спартак» нужно ещe три вице-президента, три заместителя Пола Эшуорта, три заместителя для заместителя, несколько исполнительных директоров для антуража, несколько пиарщиков для того, кто вдыхает воздух трибун со стадионов, но всe будет решать Алан Агузаров. Станислав Саламович, Ваш выход!» – сказала Зарема.

    • У «Спартака» 2 крупных поражения подряд.
    • Впереди матч с ЦСКА.
    • Станислав Саламович Черчесов без работы с июля, когда покинул «Ференцварош».

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    Источник: Metaratings

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    04.10.2023 19:41
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    Комментарии22
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      Рейтинг: +14

      ABC--google 28 минут назад

      Предлагаю себя на пост тренера, лям в месяц мне хватит. Не получится хоть деньги съекономлю спартаку. А кто такой Зюпа?

      0
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      Рейтинг: +241

      Клубничный 4 октября, 23:13

      Надо саму зарему назначить главной тренершой спартака - уж она то знает как надо тренировать, у нее получится....

      0
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 23:08

      Помню заход Стасика в Спартак - посрался с Титовым и Аленичевым, затем Амкар - сразу посрался с лидерами Пеевым и еще каким-то болгарским перцем, потом Динамо - скандал с Денисовым, в Легии и Ференцвароше ругаться сложно было -языков не знал)Теперь это чудо тренерской мысли, по завету топ-менеджера Заремы, которая по её словам закончила 150 курсов(что странно, учитывая сколько у неё детей, но времени нашлось на все) и которую звали , по её словам заграничные клубы - советует вернуть его в Спартак))прощайтесь с Промесом ....посрется с ним на 3-ий матч однозначно)

      0
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      Рейтинг: +2218

      Fialet 4 октября, 21:40

      Чего то Заремба не интересной становится.

      0
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      Рейтинг: +3413

      alefreddy 4 октября, 20:57

      только не Стас -Осинькин наш тренер а в этом сезоне трудно на что то рассчитывать при тренере экспериментаторе

      0
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      Рейтинг: +5426

      neveldomha 4 октября, 20:56

      Давно на российских стадионах не кричали - долой чабана!

      2
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      Рейтинг: +77

      OtVinta 4 октября, 20:51

      То топила за Абаскаля, то предлагает варианты на его замену. От любви до ненависти….

      0
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      Рейтинг: +2218

      Fialet > OtVinta 4 октября, 21:39

      Чем то её не удовлетворил.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +490

      erybov1965 4 октября, 20:48

      Она иногда говорит умные вещи,иногда специфично,иногда прямо.Она ведь поболее знает внутреннюю кухню,чем мы.Но даже она не все знает.

      2
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      Рейтинг: +18037

      Garrincha58 4 октября, 20:48

      В Зените бардак в Спартаке ещё хуже чемпион уже известен это Краснодар можно уже сейчас заканчивать чемпионат. Галицкий заслужил этот долгожданный титул, вложа столько средств в свой проект

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +6410

      AtticusFinch 4 октября, 20:32

      При Абаскале Спартак заиграл - кто сомневается может посмотреть статистику домашних матчей...С чего они вдруг о замене тренера заговорили?

      6
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      Рейтинг: +5714

      Эном айс > AtticusFinch 4 октября, 20:39

      Привыкли всё и сразу. Былой Олимп бередит разум.
      А игру он им вернул, это точно.

      6
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