Тен Хаг объяснил провальное начало сезона «МЮ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал неудачное начало сезона.

«Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы. Сейчас у нас очень сложный период.

Мы боремся вместе, мы будем держаться вместе, мы поддерживаем друг друга. Я, руководство и вся команда – мы вместе, мы будем бороться. Мы знаем, что будем выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой ситуации.

Я несу ответственность за эту команду, а также за этот результат вместе с командой. Мы должны выступать лучше, но я увидел команду с большой силой духа, которую болельщики от начала и до конца.

Фанаты разочарованы так же, как и мы. Самое хорошее в этой команде – то, что каждый раз они находят в себе силы», – сказал тен Хаг.