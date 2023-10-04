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    Тен Хаг объяснил провальное начало сезона «МЮ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал неудачное начало сезона.

    «Прошлый сезон был блестящим, потрясающим, лучше, чем мы могли ожидать, но и в этом проекте будут пробелы. Сейчас у нас очень сложный период.

    Мы боремся вместе, мы будем держаться вместе, мы поддерживаем друг друга. Я, руководство и вся команда – мы вместе, мы будем бороться. Мы знаем, что будем выступать лучше. Вместе мы выйдем из этой ситуации.

    Я несу ответственность за эту команду, а также за этот результат вместе с командой. Мы должны выступать лучше, но я увидел команду с большой силой духа, которую болельщики от начала и до конца.

    Фанаты разочарованы так же, как и мы. Самое хорошее в этой команде – то, что каждый раз они находят в себе силы», – сказал тен Хаг.

    • 3 октября «МЮ» проиграл «Галатасараю» – 2:3.
    • «Юнайтед» проиграл оба матча на старте группового этапа ЛЧ.
    • В АПЛ клуб идет 10-м.

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    Источник: ESPN

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    04.10.2023 14:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +153

      Not angry fan 4 октября, 20:08

      Перевод - просто 3.14здец!

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