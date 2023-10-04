Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Миладинович, Агбалака, Литвинов, Маргасов, Сильвейра, Юсупов, Ангбан, Бурмистров, Джорджевич
Главный тренер: Александр Точилин
«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Михайлов, Флорентин, Титков, Печенин, Оганесян, Обухов
Главный тренер: Давид Деограсия
Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч!».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс