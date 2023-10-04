Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Сочи»: Гойло, Мещанинов, Миладинович, Агбалака, Литвинов, Маргасов, Сильвейра, Юсупов, Ангбан, Бурмистров, Джорджевич

Главный тренер: Александр Точилин

«Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Михайлов, Флорентин, Титков, Печенин, Оганесян, Обухов

Главный тренер: Давид Деограсия

Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург»