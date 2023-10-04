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    • «Сочи» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    «Сочи» – «Оренбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 октября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Сочи» – «Оренбург», 5 тур группового этапа Кубка России (путь команд РПЛ) на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 4 октября 2023, в 14:30 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Сочи»: Гойло, Мещанинов, Миладинович, Агбалака, Литвинов, Маргасов, Сильвейра, Юсупов, Ангбан, Бурмистров, Джорджевич

    Главный тренер: Александр Точилин

    «Оренбург»: Кеняйкин, Гогличидзе, Хотулев, Сиваков, Полуяхтов, Михайлов, Флорентин, Титков, Печенин, Оганесян, Обухов

    Главный тренер: Давид Деограсия

    Смотреть прямую-онлайн трансляцию матча «Сочи»«Оренбург»

    Урал-рубин Смотреть онлайн

    Источник: Спортбокс

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    04.10.2023 14:29
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