Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о молодых игроках клуба из Санкт-Петербурга.

«Можно понять логику клуба покупать дорогостоящих иностранцев, когда он играет в Лиге чемпионов. Но сейчас у «Зенита» и других российских клубов такой возможности нет. И она появится не скоро. Можно было воспользоваться этим временем, чтобы вырастить своих игроков, довериться молодежи из академии.

Но в нынешнем «Зените» это не принято. Собственной молодежи практически не дают шансов. Скорее всего, зимой клуб предложит много денег за какую-то латиноамериканскую звезду.

Но если не доверять своим игрокам, «Зенит» больше никогда не воспитает талантливого футболиста уровня Андрея Аршавина», – сказал Петржела.