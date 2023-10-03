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  • Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина

Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина

3 октября 2023, 21:58
5

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о молодых игроках клуба из Санкт-Петербурга.

«Можно понять логику клуба покупать дорогостоящих иностранцев, когда он играет в Лиге чемпионов. Но сейчас у «Зенита» и других российских клубов такой возможности нет. И она появится не скоро. Можно было воспользоваться этим временем, чтобы вырастить своих игроков, довериться молодежи из академии.

Но в нынешнем «Зените» это не принято. Собственной молодежи практически не дают шансов. Скорее всего, зимой клуб предложит много денег за какую-то латиноамериканскую звезду.

Но если не доверять своим игрокам, «Зенит» больше никогда не воспитает талантливого футболиста уровня Андрея Аршавина», – сказал Петржела.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей Петржела Властимил
Комментарии (5)
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Garrincha58
1696362944
просто он ещё не родился или ещё где то в садик бегает так что будем ждать и главное чтобы к тому времени Семак ушёл с поста тренера команды
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PAREVG.
1696366464
Вот с этим я соглашусь, когда Бом.жеклуб выиграл (купил) кубок и суперкубок, в составе было много своих воспитанников, и не было мартыхаев. А сейчас главный фанат, он же спонсор коллекционирует купленные победы в РПЛ, и ему все равно на школу, его звезды над эмблемой больше интересуют...
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paracetamol
1696408164
Согласен. Руководство клуба очумело от бешенных откатов!
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Spirit_78
1696426261
Именно Петржела является автором фразы: "Зенит никогда не станет чемпионом". Вот и всё, что нужно знать о его "прогнозах".
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