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    • Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина

    Петржела объяснил, почему «Зенит» больше никогда не воспитает игрока уровня Аршавина

    Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о молодых игроках клуба из Санкт-Петербурга.

    «Можно понять логику клуба покупать дорогостоящих иностранцев, когда он играет в Лиге чемпионов. Но сейчас у «Зенита» и других российских клубов такой возможности нет. И она появится не скоро. Можно было воспользоваться этим временем, чтобы вырастить своих игроков, довериться молодежи из академии.

    Но в нынешнем «Зените» это не принято. Собственной молодежи практически не дают шансов. Скорее всего, зимой клуб предложит много денег за какую-то латиноамериканскую звезду.

    Но если не доверять своим игрокам, «Зенит» больше никогда не воспитает талантливого футболиста уровня Андрея Аршавина», – сказал Петржела.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 21:58
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +5262

      Spirit_78 4 октября, 16:31

      Именно Петржела является автором фразы: "Зенит никогда не станет чемпионом". Вот и всё, что нужно знать о его "прогнозах".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +19426

      paracetamol 4 октября, 11:29

      Согласен. Руководство клуба очумело от бешенных откатов!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З 4 октября, 07:52

      Походу Миллеру это не надо , а местной бмжовской гопоте главное титулы , а кто на поле выходит пофигу.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > Алексей З 4 октября, 09:27

      А , что титул не главное?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Bez Imeni 4 октября, 09:37

      Ну не любой же ценой ?
      Давайте по теме.
      Петржела о доморощенных говорит, а у вас в основе по 2 русских выходят, а Ерохина в легионеры записать , ну это ли не край маразма ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +436

      Bez Imeni > Алексей З 4 октября, 09:41

      Ели бы так было в Спартаке и вы выигрывали по пять титулов в подряд я думаю ты был бы другого мнения...имхо

      2
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З > Bez Imeni 4 октября, 11:00

      Я сейчас не могу понять , почему в основе Дуарте , Мозес , Мартинс и Медина , а не свои ?
      К Абаскалю во многом из за этого притензии.
      Не буду лукавить , хотелось бы чемпионства, но если в основе 2-3 только русских как-то не по себе становится.

      0
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      Рейтинг: +713

      The only one 4 октября, 03:45

      Прав на все сто.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2143

      DMитрий 4 октября, 01:57

      Мля, человек-провидец опять в деле. Зенит никогда не будет чемпионом...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5622

      PAREVG. 3 октября, 23:54

      Вот с этим я соглашусь, когда Бом.жеклуб выиграл (купил) кубок и суперкубок, в составе было много своих воспитанников, и не было мартыхаев.
      А сейчас главный фанат, он же спонсор коллекционирует купленные победы в РПЛ, и ему все равно на школу, его звезды над эмблемой больше интересуют...

      1
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      Рейтинг: +74

      Самайн > PAREVG. 4 октября, 10:27

      Видимо, кто-то твоё очко купил, и сдал в лизинг, а тебя без доли оставил, раз ты такая злая соска, у которой всё продаётся и покупается

      3
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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 22:55

      просто он ещё не родился или ещё где то в садик бегает так что будем ждать и главное чтобы к тому времени Семак ушёл с поста тренера команды

      0
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      Рейтинг: +6462

      fakeid 3 октября, 22:43

      вообще-то зенитом уже куплен "второй неймар" (педро энрике). как только ему стукнет 18 - переедет в питер. а случится это в феврале. хрякам готовиться)

      0
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > fakeid 4 октября, 01:16

      Дурило ты однако.

      1
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