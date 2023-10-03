«Зенит» не поддерживает возможное изменение формулы сезона РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о возможном изменении формулы сезона РПЛ.
«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», – сказал Медведев.
Сообщалось, что рассматриваются следующие изменения:
- сокращение групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров;
- распределение туров в чемпионате 50/50 по календарным годам;
- проведение Суперкубка России зимой и, возможно, в другой стране;
- плей-офф после 30 туров РПЛ среди 8 лучших команд сезона.
Источник: «РБ Спорт»