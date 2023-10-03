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    • «Зенит» не поддерживает возможное изменение формулы сезона РПЛ

    «Зенит» не поддерживает возможное изменение формулы сезона РПЛ

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о возможном изменении формулы сезона РПЛ.

    «Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», – сказал Медведев.

    Сообщалось, что рассматриваются следующие изменения:

    • сокращение групповой стадии Фонбет Кубка России с шести до трех туров;
    • распределение туров в чемпионате 50/50 по календарным годам;
    • проведение Суперкубка России зимой и, возможно, в другой стране;
    • плей-офф после 30 туров РПЛ среди 8 лучших команд сезона.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.10.2023 16:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +16638

      Алексей З 3 октября, 20:54

      Что-то и есть интересное , но как например совместить туры 50/50 по годам и тут же плей-офф ?
      Наверно опять какой-то дебил-журналист выдумал и выложил в сеть.

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      Рейтинг: +18036

      Garrincha58 3 октября, 18:18

      Уже не знают что придумать мля лучше бы убрали всех легионеров и пусть играют одни наши кривоногие

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      Рейтинг: +7560

      серега кашин 3 октября, 17:37

      Значит и не будет никаких изменений

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