«Зенит» не поддерживает возможное изменение формулы сезона РПЛ

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев отреагировал на новость о возможном изменении формулы сезона РПЛ.

«Аргументов для изменения формата, очевидно, недостаточно, чтобы всерьез об этом задумываться», – сказал Медведев.

Сообщалось, что рассматриваются следующие изменения: