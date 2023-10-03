«Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 11-го тура чемпионата России.
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- Игра состоится в субботу, 7 октября.
- Встреча пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Начало – в 19:00 мск.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Краснодар» – «Ростов»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! ТВ» и «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Ставки на матч «Краснодар» – «Ростов»
- победа «Краснодара» – 1.60
- ничья – 4.15
- победа «Ростова» – 6.00
Источник: «Бомбардир»