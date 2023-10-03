Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев» (0:4)

Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев» (0:4)

3 октября 2023, 00:55
8

Ветеран «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре московской команды, которая в воскресенье пропустила четыре безответных гола от «Крыльев Советов».

«Абаскаля всe время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости!

Два левоногих защитника в центре обороны – это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду!

У «красно-белых» вся полузащита действовала отвратительно. Мозеса и Зобнина совершенно не было видно на поле, будто их не существовало. Мартинс также ничем особым не выделялся.

«Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всeм: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке. Бонгонда и Мозес были достойны отправиться на скамейку уже в перерыве.

Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!» – заявил Бубнов.

Еще по теме:
Промес прокомментировал свою замену в матче с «Крыльями» 2
Шнякин: «Я натурально *** от замены Промеса в матче с «Крыльями» 9
Рассказов ответил, был ли для него принципиальным матч против «Спартака» (4:0) 4
Источник: Sportbox
Россия. Премьер-лига Спартак Крылья Советов Бубнов Александр
Комментарии (8)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
шахта Заполярная
1696285793
Согласен с Бубновым.
Ответить
derrik2000
1696291979
Я уже неоднократно писал, что рыжий со своим апломбом прос. р. ал "раздевалку"! Сейчас в команде и ЛИДЕРОВ-то нет!!! Такие как Бзджикия и Ко способы только мутить в ней, а за настрой, БОЕВОЙ НАСТРОЙ на каждую игру, даже если тренер чмо, эта компашка игрочишек отвечать не хочет и не может, поскольку все они - полное Г. О. В. Н. О!
Ответить
Amorphis
1696301567
Купите за деньги от Мозеса весь КС с тренером и будет счастье)
Ответить
Январь 59
1696318753
Даже и не верится. Во что можно превратить Спартак. Это совсем не тот Легендарный Спартак времён К. И. Бескова, даже не Спартак -Шалимов, Карпин, Мостовой, Юран, Кульков, даже не врёмён Тихонов, Цымбаларь, Титов.Грустно когда в руководство приходят люди от желания не заработать, а урвать.
Ответить
САДЫЧОК
1696323593
А чё раскудахтались?! До этого поражения у «Спартака» были три игры на ноль, три победы.
Ответить
Главные новости
Слуцкий объяснил, почему не верит в чемпионство «Спартака»
13:09
Вендела могут арестовать из-за долга по штрафам в 50 тысяч
12:58
Названа сумма, которую «Спартак» предложил за Головина
12:46
1
Слуцкий оценил перспективы ЦСКА в борьбе за титул в РПЛ
11:58
1
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Athletic
11:47
Фигуристка Загитова сказала, кто лучше – Месси или Роналду
11:35
2
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
Все новости
Все новости
Шалимов – о судействе в РПЛ: «Соболев ударил сильно, а его ударили не очень?»
12:27
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
6
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
5
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
4
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
3
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
3
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
4
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
5
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
1
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
18
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+