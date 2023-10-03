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    • Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев» (0:4)

    Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев» (0:4)

    Ветеран «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре московской команды, которая в воскресенье пропустила четыре безответных гола от «Крыльев Советов».

    «Абаскаля всe время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости!

    Два левоногих защитника в центре обороны – это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду!

    У «красно-белых» вся полузащита действовала отвратительно. Мозеса и Зобнина совершенно не было видно на поле, будто их не существовало. Мартинс также ничем особым не выделялся.

    «Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всeм: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке. Бонгонда и Мозес были достойны отправиться на скамейку уже в перерыве.

    Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!» – заявил Бубнов.

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    Источник: Sportbox

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    03.10.2023 00:55
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    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК 3 октября, 11:59

      А чё раскудахтались?!
      До этого поражения у «Спартака» были три игры на ноль, три победы.

      0
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      Рейтинг: +2649

      Январь 59 3 октября, 10:39

      Даже и не верится. Во что можно превратить Спартак. Это совсем не тот Легендарный Спартак времён К. И. Бескова, даже не Спартак -Шалимов, Карпин, Мостовой, Юран, Кульков, даже не врёмён Тихонов, Цымбаларь, Титов.Грустно когда в руководство приходят люди от желания не заработать, а урвать.

      3
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    • ...
      Рейтинг: +4499

      ПалкоВводецъ (returned) 3 октября, 06:59

      Слабенький клуб московский. Как не пытаются их тащить судьи, ничего не получается с физруком. Гыгыгы

      3
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    • ...
      Рейтинг: +259

      Amorphis 3 октября, 05:52

      Купите за деньги от Мозеса весь КС с тренером и будет счастье)

      0
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      Рейтинг: +22425

      derrik2000 3 октября, 03:12

      Я уже неоднократно писал, что рыжий со своим апломбом прос. р. ал "раздевалку"! Сейчас в команде и ЛИДЕРОВ-то нет!!! Такие как Бзджикия и Ко способы только мутить в ней, а за настрой, БОЕВОЙ НАСТРОЙ на каждую игру, даже если тренер чмо, эта компашка игрочишек отвечать не хочет и не может, поскольку все они - полное Г. О. В. Н. О!

      3
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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная 3 октября, 01:29

      Согласен с Бубновым.

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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > шахта Заполярная 3 октября, 08:56

      Он то деньги за это имеет, а ты ?

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      Рейтинг: +4231

      шахта Заполярная > САДЫЧОК 3 октября, 12:55

      А ты эту глупость написал, тоже деньги имеешь?. Я согласен с Бубновым, с тем что написано в комменте. Причем здесь Я, коммент и деньги

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      Рейтинг: +10171

      САДЫЧОК > шахта Заполярная 3 октября, 15:02

      Ок,это твое мнение.

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