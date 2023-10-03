Бубнов прокомментировал разгромное поражение «Спартака» от «Крыльев» (0:4)

А чё раскудахтались?!
До этого поражения у «Спартака» были три игры на ноль, три победы.
Ветеран «Спартака» Александр Бубнов высказался об игре московской команды, которая в воскресенье пропустила четыре безответных гола от «Крыльев Советов».
«Абаскаля всe время критикуют за неумение угадать со стартовым составом. Это действительно так. Они считают там в «Спартаке», что Дуарте сильнее Джикии? Глупости!
Два левоногих защитника в центре обороны – это нормально. Не имеет значения, какая нога у футболистов превалирует. Придумали ерунду!
У «красно-белых» вся полузащита действовала отвратительно. Мозеса и Зобнина совершенно не было видно на поле, будто их не существовало. Мартинс также ничем особым не выделялся.
«Крылья» просто переиграли эту полузащиту во всeм: в прессинге, организации обороны и атаки, в физической подготовке. Бонгонда и Мозес были достойны отправиться на скамейку уже в перерыве.
Абаскаль после такого поражения должен прийти к руководству и подать в отставку. Это не катастрофа, это позорище «Спартака»!» – заявил Бубнов.