Головин отреагировал на вызов в сборную России

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании в состав сборной России на октябрьские матчи.

«От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим всe сказано.

В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нeм. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную.

Конечно, будет интересно сыграть в товарищеских матчах, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас – а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольны», – заявил Головин.

Россияне встретятся с Камеруном и Кенией.

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдeт с 9 по 16 октября.

Головина вызвали в сборную 2-й раз подряд – до этого была пауза с ноября 2021 года.

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