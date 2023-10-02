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    Головин отреагировал на вызов в сборную России

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о попадании в состав сборной России на октябрьские матчи.

    «От работы в сборной всегда позитивные эмоции и настроение. Это главная команды страны, этим всe сказано.

    В субботу нам предстоит важный матч в чемпионате Франции, поэтому пока все мысли о нeм. Но переключиться не составит никакого труда. После игры с «Реймсом» отправлюсь в сборную.

    Конечно, будет интересно сыграть в товарищеских матчах, которые запланированы. Надеюсь, болельщики поддержат нас – а мы приложим все усилия, чтобы они остались довольны», – заявил Головин.

    • Россияне встретятся с Камеруном и Кенией.
    • Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдeт с 9 по 16 октября.
    • Головина вызвали в сборную 2-й раз подряд – до этого была пауза с ноября 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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    02.10.2023 20:47
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