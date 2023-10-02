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  • В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах

В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах

2 октября 2023, 18:56
17

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил о желании ввести битву взглядов в Фонбет Кубке России.

«Хочется видеть face‑to‑face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность.

Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира, – сказал Терешин.

  • ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.
  • Матчи 5-го тура Пути РПЛ пройдут 3 и 4 октября.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия
Комментарии (17)
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Таврида
1696262489
Ага, и бейсбольные биты надо раздать "для полного погружения", баттл так баттл)
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гууд
1696262533
Уходили в рейтинги?))) Ещё нужно весёлые старты на газонокосилках, потом лучший водонос и завершает программу лучший массажист))) цирк уехал или не уезжал уже не понятно )))
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фанат джигурды
1696262686
Лучше пусть устроят мерянье причиндалами. Некоторое число фанатов будет не оттащить от телевизора или вывести со стадиона.
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Эном айс
1696263483
Акинфеев вне конкурса ?
Ответить
ALEX ML
1696263606
походу еще один идиот
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ivany4
1696264218
Думал что в РФС отдельные комитеты недоумки. А похоже они все там больны,... увы не болельщиками.))
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k611
1696267004
Скучно им там что ли. Не знают чтобы ещё такого придумать. Есть реальные проблемы, спуститесь с небес на землю.
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Fialet
1696267884
Маразм крепчал...
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odessakmv
1696317878
а еще можно писюнами помериться, Дзюба будет рад
Ответить
nominum
1696352084
Больше РФС заняться нечем? И уж если вводить битву взглядов, то только между РФС и болельщиками.
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