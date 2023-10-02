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    • В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах

    В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах

    Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил о желании ввести битву взглядов в Фонбет Кубке России.

    «Хочется видеть face‑to‑face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность.

    Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира, – сказал Терешин.

    • ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.
    • Матчи 5-го тура Пути РПЛ пройдут 3 и 4 октября.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.10.2023 18:56
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +851

      Алекс636363 4 октября, 07:15

      много талантов рождает русская земля, но и дебилов хватает. часто и на руководящих постах.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2266

      nominum 3 октября, 19:54

      Больше РФС заняться нечем? И уж если вводить битву взглядов, то только между РФС и болельщиками.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3308

      BAIv 3 октября, 19:32

      И шо они там принимают или курят? Какое развитие с такими наркоманами!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      odessakmv 3 октября, 10:24

      а еще можно писюнами помериться, Дзюба будет рад

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1452

      DemSerg 3 октября, 07:32

      Жаль не сделали такого во времена Босса (Сергея Ивановича "я капитан команды, б...")

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12675

      DeStar 2 октября, 22:43

      мрази, млять, какие же идиоты)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12675

      DeStar 2 октября, 22:42

      хаахахахаххааххаха

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1270

      SuperNils 2 октября, 20:54

      Дзюба - Каррера. Хорошая идея для первой битвы взглядов.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2218

      Fialet 2 октября, 20:31

      Маразм крепчал...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      k611 2 октября, 20:16

      Скучно им там что ли. Не знают чтобы ещё такого придумать. Есть реальные проблемы, спуститесь с небес на землю.

      2
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