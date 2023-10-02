В РФС хотят ввести битву взглядов в Кубке России, как в единоборствах

Глава департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин заявил о желании ввести битву взглядов в Фонбет Кубке России.
«Хочется видеть face‑to‑face перед матчами со стороны тренеров и футболистов, как в единоборствах. В этом нет ничего плохого, это открытость и неожиданность.
Хочется, чтобы всероссийский день футбола погружал всю страну в атмосферу большого события, чтобы мы уходили в рейтинги чемпионата мира, – сказал Терешин.
- ЦСКА – действующий обладатель Кубка России.
- Матчи 5-го тура Пути РПЛ пройдут 3 и 4 октября.
Источник: «Матч ТВ»