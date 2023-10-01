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    • Сафонов ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве «Краснодара»

    Сафонов ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве «Краснодара»

    Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном титуле.

    • «Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом
    • В истории клуба нет трофеев.
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

    – «Краснодар» сейчас лидирует. Придает ли это уверенности и надежд, что в этом сезоне получится стать чемпионами?

    – Естественно, мы понимаем наше положение. Понимаем, где мы находимся. Поэтому выходим каждый раз забирать три очка. Начало и середина сезона – как раз то время, когда надо набирать очки. А уже ближе к концу, туру к 20‑му, смотреть таблицу и рассчитывать на что‑то.

    Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего десять матчей. Например, «Зенит» два тура назад был в лидерах, а сейчас дважды проиграл, и уже непонятно, какая позиция будет относительно других команд, которые будут завтра играть.

    – Для вас как для воспитанника клуба выиграть чемпионство наиболее знаково будет?

    – Безусловно, есть какие‑то личные мотивы. Но прежде всего я профессионал, футболист. Играю за команду, за тех, кто выходит со мной на поле. Лично для меня есть достаточно много причин, чтобы бороться за первую строчку и пытаться взять чемпионство.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.10.2023 12:49
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