Сафонов ответил на вопрос о потенциальном чемпионстве «Краснодара»

Вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о возможном титуле.

«Краснодар» лидирует в РПЛ с 6-очковым отрывом

В истории клуба нет трофеев.

Сафонов – воспитанник «Краснодара».

– «Краснодар» сейчас лидирует. Придает ли это уверенности и надежд, что в этом сезоне получится стать чемпионами?

– Естественно, мы понимаем наше положение. Понимаем, где мы находимся. Поэтому выходим каждый раз забирать три очка. Начало и середина сезона – как раз то время, когда надо набирать очки. А уже ближе к концу, туру к 20‑му, смотреть таблицу и рассчитывать на что‑то.

Сейчас не хочется загадывать. Прошло всего десять матчей. Например, «Зенит» два тура назад был в лидерах, а сейчас дважды проиграл, и уже непонятно, какая позиция будет относительно других команд, которые будут завтра играть.

– Для вас как для воспитанника клуба выиграть чемпионство наиболее знаково будет?

– Безусловно, есть какие‑то личные мотивы. Но прежде всего я профессионал, футболист. Играю за команду, за тех, кто выходит со мной на поле. Лично для меня есть достаточно много причин, чтобы бороться за первую строчку и пытаться взять чемпионство.