Испанские клубы следят за Чаловым

Футбольный агент Антонио Мендоза сообщил, что испанские клубы работают по форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Я знаю, что испанские команды наблюдают за Федором Чаловым. Он уже давно на хорошем счету, многие помнят его голы «Реалу».

На меня он произвел хорошее впечатление; думаю, ему подойдет чемпионат Испании, тут ценятся умные футболисты», – сказал Мендоза.