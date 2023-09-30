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    «Челси» нашел нового титульного спонсора

    «Челси» начал сотрудничать с компанией Infinite Athlete.

    Это новый титульный спонсор лондонского клуба.

    Стороны заключили договор до конца сезона-2023/24. По условиям сделки логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.

    По информации Evening Standard, «Челси» заработает 43 миллиона фунтов.

    • Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания.
    • Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.
    • «Челси» идет на 14-м месте в АПЛ, набрав 5 очков в 6 турах.

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    Источник: сайт «Челси»

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