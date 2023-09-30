«Челси» нашел нового титульного спонсора

«Челси» начал сотрудничать с компанией Infinite Athlete.

Это новый титульный спонсор лондонского клуба.

Стороны заключили договор до конца сезона-2023/24. По условиям сделки логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.

По информации Evening Standard, «Челси» заработает 43 миллиона фунтов.