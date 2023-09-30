«Челси» нашел нового титульного спонсора

«Челси» начал сотрудничать с компанией Infinite Athlete.
Это новый титульный спонсор лондонского клуба.
Стороны заключили договор до конца сезона-2023/24. По условиям сделки логотип компании будет размещен на футболках мужской и женской команд.
По информации Evening Standard, «Челси» заработает 43 миллиона фунтов.
- Infinite Athlete – биомеханическая инжиниринговая компания.
- Она занимается разработкой программ для анализа спортивной статистики, видео и травм.
- «Челси» идет на 14-м месте в АПЛ, набрав 5 очков в 6 турах.
Источник: сайт «Челси»