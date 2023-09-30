Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 14:15 по московскому времени.>

Стартовые составы на матч:

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Баринов, Пиняев, Глушенков, Ненахов, Сильянов, Самошников, Морозов, Карпускас, Дзюба

Главный тренер: Михаил Галактионов

«Пари НН»: Нигматуллин, Карапузов, Калинский, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Трошечкин, Коррейя, Майга, Севикян, Александров

Главный тренер: Сергей Юран

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»