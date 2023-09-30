Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 14:15 по московскому времени.>
Стартовые составы на матч:
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Баринов, Пиняев, Глушенков, Ненахов, Сильянов, Самошников, Морозов, Карпускас, Дзюба
Главный тренер: Михаил Галактионов
«Пари НН»: Нигматуллин, Карапузов, Калинский, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Трошечкин, Коррейя, Майга, Севикян, Александров
Главный тренер: Сергей Юран
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»
- Матч можно посмотреть на телеканале «Матч! Премьер».
- Игру будет транслировать «Фонбет».
Источник: Спортбокс