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    • «Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    «Локомотив» – «Пари НН»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 сентября 2023

    Смотреть прямую трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН», 10 тур чемпионата России на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 30 сентября 2023, в 14:15 по московскому времени.

    Стартовые составы на матч:

    «Локомотив»: Лантратов, Фассон, Баринов, Пиняев, Глушенков, Ненахов, Сильянов, Самошников, Морозов, Карпускас, Дзюба

    Главный тренер: Михаил Галактионов

    ___________________________________________________________________________________

    «Пари НН»: Нигматуллин, Карапузов, Калинский, Гоцук, Каккоев, Стаматов, Трошечкин, Коррейя, Майга, Севикян, Александров

    Главный тренер: Сергей Юран

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Локомотив» – «Пари НН»

    Источник: Спортбокс

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