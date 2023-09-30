В воскресенье, 1 октября, грозненский «Ахмат» на своем поле примет московское «Динамо». Игру начнут в 19:00 по московскому времени.

«Ахмат»

Грозненцы занимают десятое место в турнирной таблице, имея в своем активе 11 очков. Подопечные Ромащенко выиграли три матча, дважды сыграли вничью и потерпели четыре поражения. Команда, в целом, оправдывает статус середняка национального первенства. «Ахмат» в девяти играх чемпионата забил 11 голов, при этом команда пропустила 10 мячей.

«Динамо»

Бело-голубые, в целом, уверенно прошли первую треть чемпионата. Команда идет на пятом месте, имея в своем активе 15 очков. Подопечные Лички выиграли четыре матча, трижды сыграли вничью и потерпели два поражения. Команда наколотила 16 голов, но и пропустила 14 мячей.

Факты

История противостояния команд насчитывает 33 матча, в которых 11 раз побеждал «Ахмат», а «Динамо» праздновало успех 13 раз.

Наш прогноз на игру

В предстоящей встрече «Динамо» выглядит фаворитом, впрочем, не будем сбрасывать со счетов и грозненцев. Подстрахуемся, и поставим на победу «Динамо» или ничью. Наш прогноз – победа «Динамо» или ничья (1.52).