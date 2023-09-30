В воскресенье, 1 октября, воронежский «Факел» на своем поле сыграет с футбольным клубом «Сочи». Игра начнется в 14:00 по московскому времени.

«Факел»

Воронежцы прозябают на последнем, 16 месте турнирной таблицы, имея в своем активе только пять очков. Команда в девяти играх национального первенства выиграла один матч, дважды сыграла вничью, потерпела шесть поражений. Что касается забитых голов, то «Факел» записал на свой счет пять мячей, при этом команда пропустила четырнадцать голов.

«Сочи»

Южане, после практически трети чемпионата, идут на 15 месте в турнирной таблице, имея в своем активе только две победы. При этом команда проиграла семь матчей. Подопечные Точилина пропустили 14 голов, но при этом забили 9 мячей. Что касается набранных очков, то «Сочи» пока довольствуется шестью баллами.

Факты

Команды только шесть раз играли друг с другом. «Факел» дважды выигрывал «Сочи», а вот южане трижды праздновали победу над соперником.

Наш прогноз на игру

Что касается раскладов на игру, то обе команды имеют примерно одинаковые шансы на успех. Сложно прогнозировать исход встречи таких соперников, потому посмотрим на текущую форму команд. У «Факела» шестиматчевая безвыигрышная серия, разбавленная двумя ничьими. У «Сочи» шесть поражений подряд. Предположим, что «Факел» с огромным трудом выиграет эту встречу, либо в матче будет зафиксирована ничья. Наш прогноз – победа «Факела» или ничья (1.47).