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    • Мостовой назвал причину, по которой российские футболисты не уезжают в Европу

    Мостовой назвал причину, по которой российские футболисты не уезжают в Европу

    Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил уровень российских футболистов.

    «Общий уровень российских игроков сейчас на порядок ниже, чем 20-30 лет назад. Тогда большинство футболистов играли в европейских чемпионатах, а в нашей стране не было таких шикарных условий.

    Сейчас молодежь не уезжает в Европу, потому что финансовые условия в РПЛ для них лучше, чем за границей. Мотивации нет никакой. Катаются как сыр в масле, зачем им Европа?

    А разница в классе между футболистами сразу заметна. Когда Головин играет за сборную, то сразу виден его уровень подготовки. Он намного быстрее думает на поле, чем все остальные игроки.

    Физподготовка, скорость принятия решений – это все закладывается, когда ты каждую неделю играешь с сильными соперниками», – сказал Мостовой.

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    Источник: «РБ Спорт»

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