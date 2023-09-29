Мостовой назвал причину, по которой российские футболисты не уезжают в Европу

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил уровень российских футболистов.

«Общий уровень российских игроков сейчас на порядок ниже, чем 20-30 лет назад. Тогда большинство футболистов играли в европейских чемпионатах, а в нашей стране не было таких шикарных условий.

Сейчас молодежь не уезжает в Европу, потому что финансовые условия в РПЛ для них лучше, чем за границей. Мотивации нет никакой. Катаются как сыр в масле, зачем им Европа?

А разница в классе между футболистами сразу заметна. Когда Головин играет за сборную, то сразу виден его уровень подготовки. Он намного быстрее думает на поле, чем все остальные игроки.

Физподготовка, скорость принятия решений – это все закладывается, когда ты каждую неделю играешь с сильными соперниками», – сказал Мостовой.