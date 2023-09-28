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    • Талалаев прокомментировал победу «Химок» над 2Drots и объяснил свои эмоциональные жесты

    Талалаев прокомментировал победу «Химок» над 2Drots и объяснил свои эмоциональные жесты

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев отреагировал на победу над 2Drots (2:0) в Фонбет Кубке Росси.

    • 2Drots вылетели из турнира.
    • «Химки» вышли в 1/16 финала Пути регионов.

    – Больше всего знаете кто говорит? Тот, кто не играл в футбол. Или есть футболисты, которые мало играли, сидели в запасе, а потом начинают много говорить. Я им всем рекомендую поделать что-то, потренировать любительскую команду или команду Медиалиги.

    Я с уважением отношусь к Диме Кузнецову, я это говорил до игры и сейчас лишний раз в этом убедился. Сейчас я прошу поддержать его. С такой отдачей, с такой игрой у вас, наверное, соперников не будет.

    – После первого гола вы на пальцах показали счет 1:0. Кому?

    – Нас постоянно снимали, я сказал: «Подождите, игра сейчас все покажет. Игра началась, я показал 1:0. Хотел и 2:0 показать, но к этому времени все уже ушли. Честно, я думал, что будет больше. Нам нужно работать больше

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    Источник: «Матч ТВ»

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