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    Акинфеев оценил скандальное заявление Карпина

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на резонансное высказывание главного тренера сборной России Валерия Карпина.

    Тренер посоветовал российским футболистам уезжать из РПЛ после матча с Катаром (1:1).

    – Как отнесcя к этим словам? Совершенно нормально – пускай едут. Если их кто-то там ждет – то пожалуйста. Кузяев уехал, Саша Головин там уже шесть лет играет. Почему нет?

    Если есть предложение и ты готов попробовать свои силы в европейском чемпионате, условно, в «Реале» или «Барселоне», либо как Головин в «Монако» – вперед. Никто не скажет, это плохо или хорошо. Это твой выбор. Захотел – уехал, попробовал. Получилось – окей. Нет – ну извините.

    – Вот Андрей Лунев уехал в немецкий «Байер»…

    Когда Андрей перешел в «Байер», я многое о себе услышал. Мол, вот Лунев не испугался, а ты в свое время не уехал, ты такой-сякой. Лунев молодец, речь сейчас не о нем.

    Но что лучше? У каждого своя дорога, и каждый пускай сам решает, что делать в этой жизни.

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    Источник: «РГ»

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