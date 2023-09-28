«Мне насрать, что пишут!»: Талалаев – о матче с 2Drots

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче с 2Drots в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

– Если сегодня поражение, то это все... Приговор.

– И что? В чем он выражается, этот приговор?

– Все будут писать, что проиграли команде блогеров.

– Да мне насрать, что пишут!

– Вас не цепляет это противостояние?

– Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?

– Это команда, которая вызывает эмоцию.

– Еще раз говорю, что мне насрать, с кем мы играем. У кого эмоцию вызывает?

– Обычный соперник?

– Ну, если мы до игры определяли, кто будет играть? Да, конечно, мы изучили их, они хорошие – что-то умеют. Для нас эта игра – как с любой другой командой.

– Второй лиги?

– Почему Второй?

– Для вас они кто?

– Не знаю, только после игры смогу сказать. У них есть вещи, которые выше, чем у команд Первой лиги, а есть те, которые ниже команд Второй лиги. Уровень и силу никто не определит.

Если бы мы что-то боялись, наверное, мы бы собрали основной состав и убивались бы. Всех, у кого больше всего минут в сезоне, мы убрали из состава.