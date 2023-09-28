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    «Мне насрать, что пишут!»: Талалаев – о матче с 2Drots

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче с 2Drots в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

    – Если сегодня поражение, то это все... Приговор.

    – И что? В чем он выражается, этот приговор?

    – Все будут писать, что проиграли команде блогеров.

    – Да мне насрать, что пишут!

    – Вас не цепляет это противостояние?

    – Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?

    – Это команда, которая вызывает эмоцию.

    – Еще раз говорю, что мне насрать, с кем мы играем. У кого эмоцию вызывает?

    – Обычный соперник?

    – Ну, если мы до игры определяли, кто будет играть? Да, конечно, мы изучили их, они хорошие – что-то умеют. Для нас эта игра – как с любой другой командой.

    – Второй лиги?

    – Почему Второй?

    – Для вас они кто?

    – Не знаю, только после игры смогу сказать. У них есть вещи, которые выше, чем у команд Первой лиги, а есть те, которые ниже команд Второй лиги. Уровень и силу никто не определит.

    Если бы мы что-то боялись, наверное, мы бы собрали основной состав и убивались бы. Всех, у кого больше всего минут в сезоне, мы убрали из состава.

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    Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого

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    Сегодня, 17:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +520

      gennadiy 19 минут назад

      Туда им и дорога, пиарщики хре новы.Химки с победой.

      0
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      Рейтинг: +2218

      nominum 26 минут назад

      Эти журналюги уже задрали облизывать этих задротс. Талалаев правильно сказал. Команда как команда. Нет же, интервьюер продолжает восхвалять Тудротс: это команда, которая вызывает эмоции. Какие эмоции? Недоумение? Эмоции вызывает игра Спартака, Зенита, Крылышек, ЦСКА... А этот недоклуб заслуженно попал Химкам.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8317

      BarStep 37 минут назад

      Ха!
      Разговор тик-токера с мужиком..
      Они друг друга не поняли))

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +6322

      AtticusFinch 46 минут назад

      Игра расставит все по своим местам

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +10082

      САДЫЧОК 55 минут назад

      Лучше, обьясни Талаллаев , почему ты ставишь не по спортивному принципу в состав Садыгова ?!
      Ты днище позорное !

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