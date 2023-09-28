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«Мне насрать, что пишут!»: Талалаев – о матче с 2Drots

28 сентября 2023, 17:59
7

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев высказался о матче с 2Drots в 1/32 финала Фонбет Кубка России.

– Если сегодня поражение, то это все... Приговор.

– И что? В чем он выражается, этот приговор?

– Все будут писать, что проиграли команде блогеров.

– Да мне насрать, что пишут!

– Вас не цепляет это противостояние?

– Какое противостояние? А если бы было 3Drots, то меня бы это сильнее должно было цеплять?

– Это команда, которая вызывает эмоцию.

– Еще раз говорю, что мне насрать, с кем мы играем. У кого эмоцию вызывает?

– Обычный соперник?

– Ну, если мы до игры определяли, кто будет играть? Да, конечно, мы изучили их, они хорошие – что-то умеют. Для нас эта игра – как с любой другой командой.

– Второй лиги?

– Почему Второй?

– Для вас они кто?

– Не знаю, только после игры смогу сказать. У них есть вещи, которые выше, чем у команд Первой лиги, а есть те, которые ниже команд Второй лиги. Уровень и силу никто не определит.

Если бы мы что-то боялись, наверное, мы бы собрали основной состав и убивались бы. Всех, у кого больше всего минут в сезоне, мы убрали из состава.

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Источник: телеграм-канал журналиста Севастиана Терлецкого
Россия. Кубок Химки 2DROTS Талалаев Андрей
Комментарии (7)
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САДЫЧОК
1695914810
Лучше, обьясни Талаллаев , почему ты ставишь не по спортивному принципу в состав Садыгова ?! Ты днище позорное !
Ответить
ArReal
1695915352
Игра расставит все по своим местам
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BarStep
1695915940
Ха! Разговор тик-токера с мужиком.. Они друг друга не поняли))
Ответить
nominum
1695916568
Эти журналюги уже задрали облизывать этих задротс. Талалаев правильно сказал. Команда как команда. Нет же, интервьюер продолжает восхвалять Тудротс: это команда, которая вызывает эмоции. Какие эмоции? Недоумение? Эмоции вызывает игра Спартака, Зенита, Крылышек, ЦСКА... А этот недоклуб заслуженно попал Химкам.
Ответить
gennadiy
1695917019
Туда им и дорога, пиарщики хре новы.Химки с победой.
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шахта Заполярная
1695926983
А за что это так задрот пиарят. Кто они такие. пусть колупаются в своей среде, любителей. Да еще название какое то радужное. Химки с победой
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yhfcdnk
1695976663
Так разговаривать нельзя
Ответить
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