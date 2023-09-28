Семак объяснил потерю «Зенитом» 10 очков из 27 возможных на старте сезона

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачное начало сезона РПЛ для его команды.

– Десять потерянных очков из 27 возможных – повод для беспокойства или пища для размышлений?

– На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон – конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто.

Наша задача – делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон.