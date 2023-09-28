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    • Семак объяснил потерю «Зенитом» 10 очков из 27 возможных на старте сезона

    Семак объяснил потерю «Зенитом» 10 очков из 27 возможных на старте сезона

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал неудачное начало сезона РПЛ для его команды.

    – Десять потерянных очков из 27 возможных – повод для беспокойства или пища для размышлений?

    – На сегодняшний день это пища для размышлений, ничего катастрофического не произошло. Перед стартом этого чемпионата все говорили, что будет сложный сезон – конкуренты подтянулись. Это чемпионат, в котором нам очень непросто.

    Наша задача – делать то, что должны, а дальше посмотрим, как будет складываться сезон.

    • Петербуржцы идут на 3-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Они отстают от «Крыльев Советов» на 1 очко, от «Краснодара» – на 4.

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    Источник: сайт «Зенита»

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