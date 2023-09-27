Зарема может возглавить клуб Медиалиги

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что Зарема Салихова может появиться в новом сезоне лиги.

– Кто этот новичок, ради которого говорится о 6 командах на выход из МФЛ?

– Есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки.

Есть девчонки, которые рулят в футболе отечественном. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в МФЛ.

– Есть одна, которая уже не рулит. Хочет опять порулить?

– Я бы дал возможность с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды.

– То есть ты в диалоге в Заремой?

– Я с ней не знаком, но знаю, что диалоги ведутся.

– Она может создать свой клуб?

– Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, так говорят