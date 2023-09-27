Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    Вспомните легендарные голы ЛЧ!
    2 Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    Угадаете, в каком турнире играет клуб – в Лиге чемпионов или Лиге Европы?
    3 Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?
    Угадаете клуб РПЛ по старой эмблеме?

    Зарема может возглавить клуб Медиалиги

    Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что Зарема Салихова может появиться в новом сезоне лиги.

    – Кто этот новичок, ради которого говорится о 6 командах на выход из МФЛ?

    – Есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки.

    Есть девчонки, который рулят в футболе отечественном. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в МФЛ.

    – Есть одна, которая уже не рулит. Хочет опять порулить?

    – Я бы дал возможность с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды.

    – То есть ты в диалоге в Заремой?

    – Я с ней не знаком, но знаю, что диалоги ведутся.

    – Она может создать свой клуб?

    – Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, так говорят

    Новости по теме
    Зарема прокомментировала скандальное видео с Промесом из отдела полиции 4
    Зарема высмеяла Бакаева за переход в «Аль-Вахду» 20
    Зарема оценила судейство в матче «Спартак» – «Сочи», упомянув «Зенит» 22
    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5859

      neim 3 минуты назад

      Ее бы с Мостовым "скрестить" в одной команде, вот веселуха-то была бы ))).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +35366

      VVM1964 18 минут назад

      Новое ШОУ ??? ...

      0
      Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+