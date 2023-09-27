Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Зарема может возглавить клуб Медиалиги

27 сентября 2023, 15:49
7

Президент Медиалиги Николай Осипов сообщил, что Зарема Салихова может появиться в новом сезоне лиги.

– Кто этот новичок, ради которого говорится о 6 командах на выход из МФЛ?

– Есть концепт, где может появиться команда, в которой будут руководить девчонки, а играть будут ребята. Максимально известные девчонки.

Есть девчонки, которые рулят в футболе отечественном. Было бы классно, если бы они могли порулить командой в МФЛ.

– Есть одна, которая уже не рулит. Хочет опять порулить?

– Я бы дал возможность с огромным интересом понаблюдать всем нам этого человека за штурвалом команды.

– То есть ты в диалоге в Заремой?

– Я с ней не знаком, но знаю, что диалоги ведутся.

– Она может создать свой клуб?

– Наверное, больше возглавить, чем создать. Это может быть коллаборация нескольких известных женщин русского футбола. По крайней мере, так говорят

Еще по теме:
Зарему взломали и попросили от ее имени деньги 2
Дочь Аленичева – об астрологии: «Почему бы не стать наследницей Заремы» 10
Зарема прокомментировала увольнение Станковича из «Спартака» 24
Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Медиафутбол Салихова Зарема
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1695820553
Новое ШОУ ??? ...
Ответить
neim
1695821429
Ее бы с Мостовым "скрестить" в одной команде, вот веселуха-то была бы ))).
Ответить
acor94
1695835782
А помоему очень интересно. Половина дрочеров на зарему верещали, что пусть сама тренерует, раз такая умная. Вот такая возможность у неё будет)
Ответить
Купа Купыч
1695839619
Она только на роль мамки в публичном доме годится.
Ответить
Бриг
1695841768
Зарема сама не своя от футболистов. Обидно даже.
Ответить
Алекс636363
1696190784
вот туда ей и дорога
Ответить
Главные новости
Вендела назвали хорошей боевой единицей для сборной России
11:21
2
Клуб РПЛ готов подписать экс-зенитовца Ахметова
11:05
3
Названа сумма, которую бразильский клуб хочет от ЦСКА за Куэльо
10:49
2
Слуцкий высказался о завершении карьеры
10:38
2
Черданцев объяснил, почему «Локомотив» поднимется в верхнюю часть таблицы РПЛ
09:58
2
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Моуринью признал проблему с физической формой Винисиуса
08:43
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Краснодара» перешел в клуб Второй лиги
10:07
Широков сказал, когда «Зенит» может преодолеть кризис
09:50
2
Мостовой – о «Спартаке» без Барко: «Мостовой оказался прав, неважно, кто стоит на бровке»
09:27
3
Слуцкий – о статусе медиатренера: «Мне принадлежат два самых больших рекорда в РПЛ»
09:13
3
Мостовой процитировал Жириновского из-за ситуации с контрактом Глушенкова
08:30
1
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
01:45
ЦСКА готов увеличить в три раза зарплату аргентинского вингера
01:29
3
Игдисамов объяснил отказ ЦСКА от бразильского форварда за 15 миллионов
00:41
Врач раскрыл, сколько еще пропустит спартаковец Барко
Вчера, 23:47
3
Дегтев прокомментировал возвращение в «Зенит»
Вчера, 22:44
1
Адиев мечтает возглавить «Зенит»
Вчера, 22:16
4
France Football отказался от фамилии Яшина в названии приза лучшему вратарю года
Вчера, 22:02
11
Орлов оценил первые матчи Карпукаса в «Зените»
Вчера, 21:53
1
Шнякин объяснил, почему нормально относится к кричалке «Зенит» – позор российского футбола»
Вчера, 21:27
14
Раскрыта зарплата Титкова в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
2
Игдисамов одной фразой убедил Олейникова отказать «Рубину» ради ЦСКА
Вчера, 20:48
9
ЦСКА призвали ждать ответный плевок от «Рубина»
Вчера, 20:40
2
Комличенко сказал, чего не хватает Батракову в «Галатасарае»
Вчера, 20:40
Бубнов предостерег тренера «Краснодара» Мусаева: «Второй раз Галицкий это не простит»
Вчера, 20:25
8
Фото«Балтика» объявила о трансфере 189-сантиметрового форварда
Вчера, 19:51
3
Глушенков: «Да не был я ни на какой рыбалке!»
Вчера, 19:43
17
«Локомотив» вернул 21-летнего воспитанника и отдал его в аренду
Вчера, 19:19
«Локомотив» выкупит полузащитника «Балтики»
Вчера, 18:27
6
Орлов уличил игрока «Зенита» в антифутбольной деятельности
Вчера, 18:00
3
«Ростов» продал «Балтике» нападающего
Вчера, 17:31
4
Глушенков хочет остаться в «Зените» или уйти в «Барселону»
Вчера, 17:17
12
Бубнов отреагировал на слова Орлова о «Зените»
Вчера, 16:20
13
Фото«Зенит» объявил о трансфере вратаря, которого не смог купить «Спартак»
Вчера, 16:04
13
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+