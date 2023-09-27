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  • Геркус назвал унизительным предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

Геркус назвал унизительным предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

27 сентября 2023, 09:54
25

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

  • Российские футболисты будут выступать без гимна и флага в случае допуска.
  • Им также запретят играть на территории РФ.
  • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

«Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали с герб со своих футболок.

Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России – сборной России, после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.

Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – сообщил Геркус.

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Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Россия (до 18) Геркус Илья
Комментарии (25)
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Damir07
1695797957
А так он прав Если вернут нас то с гербом с флагом если нет то нет а то пацаны как изгои пальцем тыкать будут зачем не надо Они туда едут биться за свой флаг за свою страну
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Garrincha58
1695798453
пора уже полностью послать этот фуефа и фифия на три наших русских Буквы
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Валерий-Самохвалов-vkonta
1695798856
Ребят, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.
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eugen-han
1695799212
Это неслучайно, а даже целенаправленно делается, начиная с детей, которым хотят привить такое отношение к своей стране и сборной команде. Взрослые ведь ещё не испорчены не лым духом космополитизма и всякой глобальной извращенной ерунды, хотя до сих пор мечтают куда-то туда поехать поиграть и даже призывают некоторые, находящиеся у руля или в стране руководства.
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Вомбат
1695799899
Запрет на герб и флаг - это уже было с 2016 года во многих видах спорта. На всех видах на ОИ. Теперь российским детям играть нельзя на территории России. А где можно? На территории Украины?
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CSKA471
1695801460
Полностью поддерживаю
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