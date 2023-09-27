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    • Геркус назвал унизительным предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

    Геркус назвал унизительным предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

    Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

    • Российские футболисты будут выступать без гимна и флага в случае допуска.
    • Им также запретят играть на территории РФ.
    • Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

    «Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

    Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали с герб со своих футболок.

    Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

    Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России – сборной России, после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.

    Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – сообщил Геркус.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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    Комментарии31
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      Рейтинг: +2431

      CSKA471 43 минуты назад

      Полностью поддерживаю

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      Рейтинг: +13318

      Вомбат 1 час назад

      Запрет на герб и флаг - это уже было с 2016 года во многих видах спорта. На всех видах на ОИ. Теперь российским детям играть нельзя на территории России. А где можно? На территории Украины?

      0
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      Рейтинг: +846

      eugen-han 1 час назад

      Это неслучайно, а даже целенаправленно делается, начиная с детей, которым хотят привить такое отношение к своей стране и сборной команде. Взрослые ведь ещё не испорчены не лым духом космополитизма и всякой глобальной извращенной ерунды, хотя до сих пор мечтают куда-то туда поехать поиграть и даже призывают некоторые, находящиеся у руля или в стране руководства.

      1
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      Рейтинг: +10

      Валерий-Самохвалов-vkonta 1 час назад

      Ребят, кто любит ставить. Это не реклама, а просто совет. Не верьте всяким группам, каналам и т.д. Потеряете деньги. Есть отличный 10-летний сервис. В яндексе ищите по фразе – «серебряный прогноз». Сайт выходит на первом месте.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > Валерий-Самохвалов-vkonta 57 минут назад

      Не пошёл бы ты на х.. со своими советами.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З 1 час назад

      Опять амбиции.
      Может просто воспринимать как "маленький шажок" на пути к снятию бана ?
      Зачем эти упоминания о фашистской Германии ?
      Знаток истории , может дашь ответ , а кто ещё после 40-х годов так уничтожал города на территории Украины ?
      Перед тем как кого-то упоминать , неплохо бы думать Геркус.

      1
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      ...
      Рейтинг: +1625

      rac531 > Алексей З 1 час назад

      Кто уничтожал города Украины?
      Например Порошенко начинал с бомбежек Луганска.

      ПОРОШЕНКО
      "У нас работа будет, а у них нет. У нас пенсии будут, а у них нет. У нас выплаты на детей будут, а у них нет. Наши дети пойдут в школы и детские сады, а их дети будут сидеть в подвалах. Вот так, и именно так мы и выиграем эту войну"

      2
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > rac531 38 минут назад

      Ну ты или дебил или просто позиция такую выбрал.
      Даже если Порошенко и давал указания бомбить Луганск , то это внутренние дела Украины.
      Блдь, где ты был праведник, когда наша Армия Грозный с лица земли стирала ?
      Такая же хня.

      0
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      ...
      Рейтинг: +1625

      rac531 > Алексей З 26 минут назад

      А ты вспомни как чеченцы головы нашим солдатам топорами рубили, как в Гудермесе русскими рабами торговали, как медработников, больных и рожениц в больницах и роддомах в заложники брали!
      Вспоминай, чесенский членосос

      0
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      Рейтинг: +17979

      Garrincha58 1 час назад

      пора уже полностью послать этот фуефа и фифия на три наших русских Буквы

      1
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    • ...
      Рейтинг: +576

      Damir07 1 час назад

      А так он прав
      Если вернут нас то с гербом с флагом если нет то нет а то пацаны как изгои пальцем тыкать будут зачем не надо
      Они туда едут биться за свой флаг за свою страну

      0
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > Damir07 1 час назад

      Ну что у вас в голове ??
      С кем биться , с кем сражаться ? Может просто играть в футбол .
      Почему даже здесь вы ищите врагов, а не просто соперников.
      У вас что развита фобия Европы или зомбированы ?

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      ...
      Рейтинг: +576

      Damir07 > Алексей З 1 час назад

      Если просто играть в футбол тогда и во дворе можно по играть
      Это молодые пацаны наше будущее на 15 на 20 лет кто играть будет и они что будут вспоминать как над ними издевались зачем
      Тогда уже дома играйте
      Или все как было вернут чтобы все равно было а не так как будто пальцем показывали

      0
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > Damir07 1 час назад

      Конечно можно играть во дворе, но всем хочется на более высоком уровне себя проверить.
      Над ними никто не издевается , возможно , если не глупые , то задумаются почему так случилось и за что эти санкции.
      Гомо сапиенс - человек мыслящий.
      Пусть взрослеют , умнеют и думают.

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      ...
      Рейтинг: +576

      Damir07 > Алексей З 1 час назад

      Тут без нашего представительства и так издеваються а с нами ещё больше
      Вот чемпионат по фехтованию не пожали руку не вышли это идиотизм
      Если вернут то вернут то нет смысла

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      Рейтинг: +16430

      Алексей З > Damir07 56 минут назад

      На чемпионате по фехтования , представительница Украины как и в ковидные времена , постучала клинком и удалилась.
      Вот что наша клуша проиграв сидела и ждала 50 минут , большой вопрос . Проиграла , ну и уходи. Нет , а вдруг прокатит. Своими поступками не стоит себя унижать.
      Чье поведение в этой истории выглядит идиотизмом ?

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      Рейтинг: +691

      cska1948 > Алексей З 56 минут назад

      Вы, взрослый и умный скажите, почему ФИФА и УЕФА не наложили санкции и не отстранили от соревнований страны, которые устроили ***** в Югославии, Сирии, Ираке, Ливии?

      1
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      ...
      Рейтинг: +1625

      rac531 > Алексей З 51 минуту назад

      Видимо, ьы брльшой европеец и тебе милы их взгляды.

      Матеуш Моравецкийпремьер-министр Польши
      «Россия — это раковая опухоль, которая представляет смертельную угрозу для всей Европы.»

      А 22 июня для тебя и твоих родственничеов - радостный день

      1
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > cska1948 50 минут назад

      Встречный вопрос , а почему УЕФА и ФИФА не наложил санкции после Афгана , после Грузии, после Крыма и Донбасса ?
      Геноцид на территории Югославии устроили не НАТО , а военные лидеры Сербии и Хорватии, за что и были осуждены в Гааге.

      0
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      Рейтинг: +16430

      Алексей З > rac531 42 минуты назад

      Умник , комп тебе в помощь.
      Вторая Мировая началась в 1939 , когда согласно пакта Молотов -Риббентропа, Сталин с Гитлером заключил мирный договор и Польшу просто поделили.
      Погугли расстрел в Катыни.
      Да и недавно самолёт с правительством Польши разбился под Смоленском ( какое совпадение ).
      Ну и за что им нас любить ???

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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > cska1948 41 минуту назад

      Это местный провокатор, который рвёт на себе рубаху, что он родился возле Москвы, изображает из себя "либерал-патриота", поддерживает своими высерами режим Зели.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > Алексей З 38 минут назад

      "Самолёт с правительством Польши разбился под Смоленском"
      По чьей вине разбился?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > ilichkadr 33 минуты назад

      ХЗ.
      А Пригожина самолёт почему разбился ?
      Я перечислил исторические факты, и задал вопрос за что поляки должны нас любить ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > ilichkadr 29 минут назад

      Ты на аватарку поставил чуть-ли не главного убийцу русского народа и нормально себя ощущаешь.
      Походу это твой идеал. Красный террор , голодомор , раскулачивание. Правильной дорогой идёшь товарищ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +576

      Damir07 > Алексей З 26 минут назад

      Это правила должны пожать руку разницы нету кто она была это правило
      И потом если эта украинка такая дерзкая то вообще не надо было выходить вообще
      Дело в фехтованию мы сейчас о пацанам говорим я считаю что геркус что сказал правильно

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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > Алексей З 21 минуту назад

      Милошевич вызвал огонь на себя? Позвонил Клинтону и тот с помощью бомбардировок угрохал 6 тыщ мирных жителей. Это ты хотел сказать?

      0
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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > Алексей З 19 минут назад

      Да, В.И. Ленин мой идеал. Это гений, которого признал весь МИР! Жаль, что рано он умер.

      0
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      ...
      Рейтинг: +20003

      ilichkadr > Алексей З 14 минут назад

      Я у тебя спросил, по чьей вине разбился "Самолёт с правительством Польши разбился под Смоленском"?
      Отвечай, если есть что ответить.
      P.S. Потом можно и поговорить о Пригожине, но если только домыслы. Официальных данных расследования пока нет, а по сему можно лишь высказать свои домыслы.

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      ...
      Рейтинг: +16430

      Алексей З > Damir07 11 минут назад

      Так это ты привёл пример с фехтованием.
      По Геркусу ?
      Сколько людей столько и мнений.
      Правда у 15-16 летних никто спрашивать не будет , как и у тебя взрослого ( надеюсь), никто не спрашивал когда решили начать кровопролитие в соседней стране.
      Захотели и решили.

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      Рейтинг: +16430

      Алексей З > ilichkadr 7 минут назад

      А кто ты такой есть , чтобы мне вопросы задавать ?
      Тварь картавая.
      Я тебя услышал и разговаривать с тобой мне в падло.
      У кого кумир убийца, сам такой.
      Сходи в мавзолей и оближи своего кумира. Флаг в руки.

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      Рейтинг: +576

      Damir07 > Алексей З 4 минуты назад

      Ну там тоже не спрашивали когда 8 лет людей убивали
      И потом туда до последнего ни кто не полез наверное что то случилось или должно было случиться что так наше государство сделало если всей правды не знайте не говорите так

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