Геркус назвал унизительным предложение УЕФА вернуть юношескую сборную России к турнирам

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказался о возможном возвращении сборной России до 17 лет к участию в турнирах под эгидой УЕФА в нейтральном статусе.

Российские футболисты будут выступать без гимна и флага в случае допуска.

Им также запретят играть на территории РФ.

Сборные России старше 17 лет и российские клубы будут отстранены до окончания СВО.

«Решение исполкома УЕФА разрешить части наших юношеских сборных без герба на форме, флага и гимна, на нейтральной территории выступать в своих турнирах довольно унизительно обставлено.

Что-то не припомню случаев, когда сборные снимали с герб со своих футболок.

Даже немцы после войны с первых же матчей играли со своим орлом на груди. Немцам, которые строили концлагеря и убивали там людей миллионами. Им не запрещали символику. Итальянцы тоже играли со своим триколором. В синих футболках.

Нам же предлагают снять наш герб и отказаться от флага. При этом даже не всем, а только детям. Останется ли сборная России – сборной России, после того, как снимет с себя свои футболки? Сомнительно. Зачем так делают? Видимо, хотят показать, что могут делать с нами все что угодно. Нет ни законов, ни правил.

Чем так важен чемпионат Европы до 17 лет, чтобы в таком виде туда заявляться? Понятно, что многие будут рассуждать, мол, лучше так, чем никак. Не знаю, не уверен», – сообщил Геркус.