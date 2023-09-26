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    Ветеран «Спартака» назвал Дзюбу капризным ребенком

    Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор раскритиковал поведение нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы.

    – Еще до игры я сказал, что если «Зенит» победит, мы от Артема ничего не услышим и мы его не увидим. Если «Локомотив» очки отберет, то на этом фоне Дзюба должен будет как-то себя проявить и что-то сделать. Так оно и произошло.

    Он как капризный ребенок, который хотел всем что-то показать на фоне победы команды. Это примерно одно и то же, что фраза «тренеришка» про Эмери. Все в духе Артема. Семак на это никак не реагирует и правильно делает.

    – Должен ли «Локомотив» контролировать Дзюбу в этом плане? Или это идет на пользу клубу, потому что про них говорят?

    – Клубу от этого однозначно пользы нет. Единственное, Дзюбе не так долго осталось играть и если после футбола он собирается заниматься чем-то в медиапространстве, то Артем на верном пути. И подписчики будут, и резонанс.

    В «Локомотиве» хотели бы, чтобы ничего этого не было, но когда ты берешь Дзюбу, то понимаешь, что этого очень сложно избежать. Если сейчас клубу ставить вопрос категорически или – или, то может быть еще хуже, Артем может обидеться.

    Из двух зол «Локомотив» выбирает меньшее и никак не реагирует. Но, безусловно, нравиться им это никак не может.

    • Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год.
    • У футболиста произошел конфликт с Семаком перед уходом из петербургской команды.
    • В воскресенье «Локомотив» победил на выезде «Зенит» со счетом 2:1.

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    Источник: «РБ Спорт»

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