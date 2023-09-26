Николич рассказал о неудачной попытке переманить Кокорина в ОАЭ

Главный тренер «Шабаб Аль-Ахли» Марко Николич подтвердил, что пытался пригласить Александра Кокорина в свою команду прошедшим летом.

«Разговаривал с Кокориным. Мне нужно было укрепить две позиции: центр нападения и опорную зону.

С первого дня я хотел Луку Миливоевича, прекрасно знаю его. Он был капитаном во многих командах. Мы его и подписали.

Далее оставалось взять центрфорварда. У руководителей клуба были сомнения по поводу адаптации. Я объяснял, что Кокорин играет на Кипре, там тоже море, похожий климат.

Позвонил Александру, сказал, что в нем заинтересован. Знаю его еще со времен «Локомотива». Кокорин сказал, что ему тоже было бы интересно поработать со мной. Но в итоге он вернулся на Кипр. Желаю Александру удачи!» – сказал Николич.